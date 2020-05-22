Супругу Аскарбека Шадиева подозревают в легализации преступных доходов

ГКНБ КР расследуется уголовное дело по подозрению супруги Аскарбека Шадиева в легализации преступных доходов, совершенной в сговоре с отдельными лицами. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным следствия, с 2010 по 2017 годы Аскарбек Шадиев с целью сокрытия преступного источника происхождения имущества, придал правомерный вид данных доходов, оформив имущество на имя своей супруги Асель Шадиевой.

"Собранные по делу материалы свидетельствует о соучастии в совершении преступления Асель Шадиевой, в частности в отмывании преступных доходов. Соответственно к ее действиям следствием дана соответствующая юридическая оценка. В этой связи, резонно было бы если А.Шадиева предоставила в установленном порядке имеющиеся оправдательные доказательства и дала соответствующие разъяснения по существу дела, как того требует уголовно-процессуальное законодательство", - говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, бывший вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев объявлен в международный розыск. В отношении него возбудили уголовное дело о присвоении 30 тысяч долларов, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова. Он покинул Кыргызстан в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном.