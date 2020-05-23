Экс-прокурор Арпачиев, попавшийся со взяткой в $100 тысяч, не амнистирован

Несколько дней общественность КР недоумевала из-за новости о том, что что бывший глава следственного управления Генеральной прокуратуры Кылычбек Арпачиев, задержанный по подозрению в получении взятки в 100 тысяч долларов, вышел на свободу по амнистии. Такая информация появилась в ряде СМИ после заседания парламента, на котором рассматривался отчет Генеральной прокуратуры за 2019 год.

Отметим, на этом заседании депутат парламентской фракции СДПК Айнуру Алтыбаева спросила генпрокурора, на каком основании на свободу вышел Арпачиев.

"Арпачиеву изменили статью "Коррупция" на "Злоупотребление должностным положением", а затем выпустили под амнистию", - заявила Алтыбева.

Глава Генпрокуратуры сообщил, что амнистия не распространяется на тех, кто осужден по статье "Коррупция".

"Да, была переквалификация и суд вынес решение по другой статье", - ответил Откурбек Джамшитов.

Вчера на официальном сайте ГСИН появилась информация, опровергающая освобождение Кылычбека Арпачиева по амнистии.

"На сегодняшний день, осужденный Арпачиев К.И. отбывает срок наказания в колонии-поселения №45, не отбытый срок составляет 3 года 29 дней. В отношении Арпачиева К.И. акты об амнистии не применялись", - говорится в сообщении.

Отметим, дело прокурора-взяточника стало одним из резонансных в истории КР. В 2015 году в ГКНБ сообщили, что сотрудник Генпрокуратуры требовал у частного предпринимателя взятку в размере 200 тысяч долларов за прекращение уголовного дела. В ходе оперативных мероприятий Арпачиев был задержан в своем служебном кабинете с поличным при получении 100 тысяч долларов. Позже выяснилось, что взятку он требовал за закрытие дела тогдашнего депутата парламента Карганбека Самакова.

Первомайский районный суд в 2016 году осудил Арпачиева, задержанного в 2015 году, на 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Кроме этого, было принято решение о конфискации имущества.

В феврале 2019 года, по информации ГСИН, в связи с вступлением в силу нового уголовного законодательства, уголовное дело в отношении Арпачиева было пересмотрено и определением Бишкекского городского приговоры бывшему прокурору были пересмотрены: статью, по которой он был осужден, переквалифицировали с особо тяжкой на тяжкую. Ему также сократили срок наказания с 14 до 10 лет. Позже он был переведен в колонию-поселение №45 в селе Беловодском Московского района Чуйской области.

"В принципе юридически изменение статьи (переквалификация деяния) – это существующая практика. Такое, например, происходит, когда обвинение в убийстве на следствии, квалифицируется судом, как нанесение телесных повреждений, повлекших смерть. Для решения подобных сложных вопросов принимаются Постановления Пленума Верховного суда. Например, Постановление Пленума верховного суда "О применении местными судами Кыргызской Республики законодательства об ответственности за должностные преступления" от 25 марта 2016 года № 7. Но в данном случае не совсем понятно почему переквалификация произошла вообще. Получение взятки было задокументировано. Согласно постановления выше указанного Пленума Верховного суда, преступление считается оконченным с момента принятия получателем хотя бы части взятки. В делах о коррупции нет классического потерпевшего лица, им считается государство и его интересы представляет прокуратура. Практика показывает, что прокуратура до последней инстанции - Верховного суда - настаивает на сохранении обвинения в первоначальном виде. Негласно считается, что переквалификация – брак в работе надзирающего прокурора. Когда должностное лицо такого уровня как прокурор следственного управления вымогает, получает взятку - это не может считаться просто злоупотреблением должностным положением, это совокупность двух преступлений", – прокомментировал ситуацию VB.KG адвокат Коалиции против пыток Арсен Амбарян.

Кроме того, адвокат отметил, что, в любом случае, амнистия не применима к статьям, по которым осужден Арпачиев.

"Под амнистию не попадают лица, совершившие коррупционные преступления, такие как коррупция, злоупотребление должностным положением, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, превышение власти, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, получение взятки, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, вымогательство взятки, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение", - уточнил Амбарян.

Отметим, 8 мая 2020 года президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "Об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 10-летия Народной апрельской революции 2010 года".

Закон принят парламентом 30 апреля. Предполагалось, что он коснется около тысячи человек.

Согласно этому документу, освобождению от уголовного наказания в виде лишения свободы за преступления подлежат:

1) Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

2) Лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность I и II групп.

3) Лица, являющиеся единственными кормильцами в семье, имеющими не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью I и II групп.

4) Лица, впервые совершившие менее тяжкие преступления.

5) Женщины, являющиеся одинокими матерями.

6) Многодетные женщины.

7) Женщины и несовершеннолетние, неотбытая часть наказания которых на день вступления закона в силу составляет менее одного года.