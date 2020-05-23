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Транспорта между регионами КР пока не будет

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- Виктория Гунгер
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Между регионами КР общественный транспорт пока курсировать не будет. Об этом на заседании республиканского штаба сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, маски, дезинфекция, ограниченное количество пассажиров - это обязательные требования, за исполнение которых должен быть постоянный усиленный контроль и мониторинг.

- С 25 мая начинает работать общественный транспорт. Такое решение принято в целях создания условий для того, чтобы граждане имели возможность добираться до своей работы. Однако каждая сторона - местные органы власти, транспортные компании, обычные граждане должны понимать, насколько в определенной степени возрастают риски заражения. Поэтому предписанные Министерством здравоохранения санитарные правила должны строго соблюдаться,- подчеркнул Боронов.

Особенно отмечалась готовность медицинских учреждений к возможному увеличению числа заболевших инфекцией к осени, повышения потенциала медицинских специалистов, развития мобильных лабораторий, создания условий для отечественного производства средств индивидуальной защиты и тест систем.

Напомним, согласно данным Минздрава, в Кыргызстане на 23 мая число новых инфицированных коронавирусом 15 человек, всего заболели 1 тысяча 365 человек. Выздоровели - 957.


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URL: https://www.vb.kg/388306
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, транспорт, Кыргызстан, общественный транспорт
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