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Погранслужба: Если на границе КР спокойно, можно деревья в Бишкеке белить!

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- Александр Тузов
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Личный состав Центрального аппарата и Главного штаба Государственной пограничной службы КР накануне, 23 мая, принял участие в уборке территории Аллеи пограничной славы у Южных ворот Бишкека.

Этот субботник стал информационным поводом для беседы VB.KG c начальником отдела по связям с общественностью и СМИ Госпогранслужбы полковником Гульмирой Борубаевой.

Уважаемая Гульмира, ваши сослуживцы начали свой субботник у памятного знака с названием аллеи и интересными цифрами: "Протяженность Государственной границы Кыргызстана – 4671,928 км, с РТ – 971 км, с КНР – 1084,348 км, с РК – 1241,58 км, с РУз – 1375 км". И какова сегодня обстановка на самом коротком и самом проблемной части Госграницы, с Таджикистаном? Там ведь множество участков границы остаются еще не делимитированными и не демаркированными, из-за чего очередное столкновение произошло 8 мая, три кыргызских пограничника были ранены.

- Что касается участка Чек в Баткенской области, где произошел инцидент 8 мая, то между кыргызстанской и таджикистанской сторонами была достигнута договоренность: на неописанных участках Государственной границы никаких работ не будет проводиться. Ни сельскохозяйственных, ни строительных, ничего. Проводится патрулирование густонаселенных участков в этой местности силами правоохранителей. Вопросы по участку Чек будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии по делимитации. Она соберется в ближайшее время, как только пойдет на спад ситуация с коронавирусной пандемией.

И какова сейчас обстановка на Госгранице в местности Чек?

- Обстановка сейчас в местности Чек стабильная. И вообще на границах Кыргызстана обстановка стабильная.

Еще вопрос. Ваши сотрудники заново покрасили в цвета Государственного флага КР пограничный столб на Аллее пограничной славы с изображением Госгерба и датой: "28.05.1999". Что это за дата?

- Это – дата образования нашей Государственной пограничной службы. В прошлом году отметили ее 20-летие, через несколько дней – 21-я годовщина, - разъяснила VB.KG полковник Борубаева.

А насчет субботника начальник управления службы войск и безопасности военной службы ГПС полковник Откурбек Бапыев сообщил журналистам, что военнослужащие ГПС постоянно занимаются благоустройством территории Аллеи.

- Эта Аллея - своеобразный памятник пограничной славы. Прогуливаясь, жители и гости города изучают историю пограничной охраны страны, знакомятся с героями-пограничниками, подвиги которых описаны на установленных здесь информационных щитах. Таким образом, мы воспитываем в молодом поколении уважение к героям. Приближается наш профессиональный праздник - День пограничника и, если позволит обстановка, то 28 мая сюда придут ветераны пограничной службы, действующие военнослужащие, чтобы почтить память стражей границы, отдавших свои жизни за мир и спокойствие на нашей земле, - сообщил полковник Бапыев.


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URL: https://www.vb.kg/388310
Теги:
Баткенская область, ветераны, военная служба, граница, Таджикистан, герой, Бишкек, Кыргызстан, Погранслужба
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