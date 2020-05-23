Мужчина захватил заложников в московском банке

Сегодня, 23 мая, мужчина с фирменным рюкзаком одного из агрегаторов доставки еды зашел в отделение Альфа-банка в Москве и заявил, что банк заминирован. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в отделении банка в доме 41 по улице Земляной Вал в Москве. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек.

МК сообщил, что захватчика зовут Федор, он 1993 года рождения. Однако, телеграм- канал Mash пишет, что захватчика зовут Алексей Барышников и он не предъявлял внятных требований.

Заложник, находясь в здании банка, успел снять прямую трансляцию "захвата". Мужчина в кадре говорил о жизни, смерти и курил сигарету. Видеозапись опубликована на канале Mash.

В настоящее время, захвативший банк мужчина задержан сотрудниками полиции, всех заложников вывели из здания. Пострадавших нет.

- Буквально сейчас все завершилось благополучно, никто не пострадал. Захватчик - условно захватчик, потому что, мне кажется, это просто нездоровый человек, - находится у правоохранительных органов, - сказал РИА Новости директор банка по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.

ТАСС сообщает, что у мужчины при себе был муляж взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников.