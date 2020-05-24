Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в Россию

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса. Он считает такую меру целесообразной из-за роста числа безработных в стране, сообщают российские СМИ.

"У нас много трудовых мигрантов уехало. Надо ограничить их приезд. Сейчас своих будет много безработных, чтобы рабочие места были для наших граждан", - заявил парламентарий.

Одновременно он предложил оказать помощь государствам Центральной Азии увеличением заказов на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая там растет или производится.

"У них там есть, что купить, пусть там они работают, производят, а мы у них закупим", - отметил лидер ЛДПР.

По его мнению, такие закупки можно было бы осуществлять и по предоплате.

Недавно группой российских общественных деятелей была подготовлена петиция, в которой они потребовали скорейшей депортации лишившихся работы мигрантов в государства Центральной Азии. Среди авторов обращения, адресованного руководству страны, - историк, сопредседатель движения "Русские демократы" Сергей Григоров, писатель, лидер Национально-демократической партии Константин Крылов, политик, шеф-редактор журнала "Вопросы национализма" Надежда Шалимова.

По их мнению, в складывающейся ситуации необходимо поднять вопрос о солидарности по защите рынка труда, трудовых интересов и безопасности сограждан. "После завершения эпидемии множество наших сограждан обнаружат себя безработными, не смогут вернуться на прежние места работы", - отмечают авторы петиции. Подчеркивая, что на улице окажутся и оставшиеся без работы мигранты, они заявили о возможном ухудшении в этой связи криминогенной ситуации. И призвали, "пока ситуация не переросла в полномасштабную криминальную катастрофу", к возвращению таких работников на родину.

Также в петиции содержится требование по завершении эпидемии запретить принимать мигрантов с уровнем оплаты труда ниже чем средняя заработная плата граждан России. "Демпинг на рынке труда должен быть прекращён", - пояснили авторы послания.

Вместе с тем, в правительстве РФ ранее заявляли о потребности в трудовых мигрантах, в том числе, в строительной отрасли, как в в период пандемию, так и после ее завершения. Еще в начале апреля вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в кабмине эту отрасль, сообщал, что правительство рекомендует не останавливать стройки, на которых задействованы рабочие-мигранты.

По прогнозам Министерства труда и социальной защиты РФ, после пандемии количество безработных в стране может достигнуть до 6 миллионов человек.