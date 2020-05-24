Из Оренбургской области в Бишкек прибыли автобусы с кыргызстанцами

Из Оренбургской области России в Бишкек прибыли 413 кыргызстанцев, которые ранее не могли вернуться домой из-за введенного странами карантина.

Как сообщает МИД КР, вопрос возвращения 413 граждан на Родину был проработан в рамках договоренностей президентов Кыргызстана и Казахстана Соорронбая Жээнбекова и Касым-Жомарт Токаева.

"Колонна из 9 автобусов на протяжении двух суток следовала по транзитному коридору через территорию Республики Казахстан и сегодня, 24 мая, прибыла в Кыргызскую Республику.

Все прибывшие в установленном порядке будут размещены под наблюдение (в обсервацию) для прохождения соответствующих медицинских процедур", - говорится в сообщении МИД КР.

Одновременно с этим, Министерство иностранных дел Кыргызстана призывает кыргызстанцев не следовать в сторону российско-казахстанской границы до официального объявления об ее открытии, не подвергать опасности жизнь и здоровье своих близких, не вынуждать власти страны пребывания принимать непопулярные меры, не поддаваться эмоциям, не совершать спонтанных действий и ожидать возобновления авиа - и пассажирского сообщения в безопасных местах.