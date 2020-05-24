Страны СНГ позаботятся о больных диабетом в период пандемии

Врачи в странах СНГ выработают совместные рекомендации по ведению пациентов с сахарным диабетом и COVID-19. Такая договоренность была достигнута по итогам заседания Экспертного совета по проблемам диабета, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европейского регионального бюро ВОЗ и Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщили в нем, эксперты обсудили порядка десяти вопросов, первым из которых был о коронавирусе. Собеседники отметили, что в группу риска входят и люди с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом. И подчеркнули важность в этой связи обмена опытом по организации амбулаторной и стационарной помощи, диагностике, наблюдению, лечению и реабилитации пациентов с диабетом и COVID-19 является актуальным.

Предложено продолжить выработку совместных рекомендаций по данной проблематике а также обобщить опыт, наработанный в каждом из государств-партнеров. Одновременно намечены меры по дальнейшей реализации Программы сотрудничества стран СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета.

Речь о борьбе с этим недугом пойдет и на 31-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, планируемом на ближайшее будущее.

Следующее заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета решено провести в IV квартале 2020 года.