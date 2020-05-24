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Некоторые предприятия Кыргызстана получат поддержку от РКФР

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- Евгений Денисенко
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Российско-Кыргызский Фонд развития разработал специальный кредитный продукт для льготного финансирования предприятий, деятельность которых направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такое финансирование могут получить организации, которые ориентированы на производство средств индивидуальной защиты, гигиенических средств, медицинских изделий, или медицинского оборудования.

Как пояснили в РКФР, речь идет о приобретении сырья для изготовления средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки, бахилы и прочие изделия) и для изготовления лекарственных форм и препаратов. А также – о закупке запасных частей и комплектующих для производства или ремонта медицинского оборудования, способствующих профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Основными преимуществами данного кредитного продукта названы минимальные процентные ставки (от 2% годовых в долларах и от 6% в кыргызских сомах),выгодные условия по залоговому обеспечению в рамках прямого финансирования (коэффициент покрытия залога может составлять 50%), возможность оперативного утверждения заявок без проведения независимой оценки по залогу.

Одновременно Российско-Кыргызским Фондом развития разработаны новые кредитные продукты, основанные на кластерном подходе, по направлениям развитие молочного, мясного производства, аквакультуры. Также в целях поддержки предпринимателей в отдаленных регионах страны и повышения доступности к средствам РКФР в Таласской, Баткенской и Нарынской областях снижен минимальный порог кредитования с 200 тысяч до 100 тысяч долларов.

Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден на основе межправительственного соглашения от 24 ноября 2014 года. Основными целями его является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции. В уставной капила фонда РФ вложила 500 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/388321
Теги:
промышленность, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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