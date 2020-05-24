От коронавируса скончался экс-спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев

Сегодня, 24 мая в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша, общественный деятель Мукар Чолпонбаев. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

"На фоне коронавируса у него возникли ряд осложнений, такие как двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность и др. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов. В больницу М.Чолпонбаев поступил 5 мая, в связи с ухудшением здоровья был переведен в реанимацию, сегодня в 12:10, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия он скончался от COVID-19", - говорится в сообщении штаба.

Лишь вчера, родственники политика писали, что Мукар Чолпонбаев идет на поправку.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования семья, друзьям и близким Мукара Чолпонбаева.