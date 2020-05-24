На кыргызско-таджикской произошла перестрелка

На кыргызско-таджикской границе, между пограничниками произошла короткая перестрелка. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики

По данным ведомства сегодня, 24 мая, на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана пресек попытку выпаса скота на территории Кыргызской Республики жителями анклава "Ворух" Республики Таджикистан.

Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении кыргызских пограничников. Далее примерно в 11ч. 40 мин. произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана.

Пострадавших со стороны пограничников Кыргызстана нет.

В 12 ч.20 мин. состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, которые прибыли на место инцидента.

В настоящее время обстановка на данном участке кыргызско-таджикской госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента.