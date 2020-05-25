Госпогранслужба КР: недопустимы попытки дестабилизации таджикской стороной

Сегодня, 25 мая, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Госпогранслужбы полковник Гульмира Борубаева эксклюзивно ответила на вопросы VB.KG:

Как сегодня обстановка на Госгранице с анклавом Ворух после вчерашнего инцидента?

- Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в данное время характеризуется как стабильная. Вчера в ходе встречи пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Таджикистан стороны дополнительно рассмотрели порядок охраны участка границы, где произошел инцидент.

То есть, как вообще ситуация на Госгранице с Таджикистаном?

- В целом стабильная, в том числе и в местности Мойнок, где вчера произошел инцидент, - сообщила VB.KG полковник Борубаева.

Ранее, поздно вечером 24 мая, Государственная пограничная служба Кыргызской Республики распространила в СМИ текст своего заявления о недопустимости попыток дестабилизации обстановки таджикской стороной на кыргызско-таджикской государственной границе.

В заявлении говорится, что, судя по действиям военнослужащих Республики Таджикистан, первыми открывшими огонь в направлении пограничников Кыргызской Республики, "искусственная дестабилизация" выгодна только таджикской стороне, тактикой которой в последнее времени стало перманентное нагнетание обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Так, начиная с 23 мая 2020 года, жители анклава Ворух Республики Таджикистан предпринимали непрерывные попытки выпаса крупного рогатого скота на территории Кыргызстана – в районе местности Мойнок Баткенского района Баткенской области.

Таким образом, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана в течение двух суток наблюдали за незаконным выпасом скота на территории Кыргызстана и не предпринимали никаких действий в отношении отдельных жителей анклава Ворух.

В итоге, на законные требования кыргызской стороны военнослужащие Таджикистана открыли огонь в направлении пограничников Кыргызстана.

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики с недоумением восприняла опубликованный в СМИ комментарий пресс-центра Погранвойск ГКНБ Таджикистана по данному инциденту.

Таджикская сторона должна понимать, что подобные импульсивные высказывания провоцируют различные деструктивные силы к обострению конфликтов на кыргызско-таджикской государственной границе.

- Государственная пограничная служба Кыргызской Республики призывает своих таджикских коллег к разрешению возникающих на совместной границе проблемных вопросов исключительно в духе добрососедства за столом переговоров в рамках международного права и достигнутых двусторонних договоренностей, - сказано в заключения заявления ГПС КР.

Надо отметить, что в дезавуированном Госпогранслужбой комментарии пресс-центра Погранвойск ГКНБ Таджикистана по данному инциденту утверждается, что кыргызская сторона якобы нарушила ранее подписанные соглашения по границе с Таджикистаном. Якобы "кыргызские пастухи из селения Чичилик пересекли границу и вышли на территорию Согдийской области. Нарушение приграничного режима вызвало недовольство со стороны жителей селения Пули Офтобруя, которые попросили кыргызов покинуть территорию. Кыргызская сторона вместо соблюдения двусторонних соглашений, которые определяют линию границы на спорных территориях, направила на место событий дополнительные силы пограничников, которые открыли огонь в сторону безоружных людей Пули Офтобруя", - пытаются утверждать в ГКНБ Таджикистана.

Причем в полном противоречии с собственным утверждением об "огне в сторону безоружных людей" таджикская сторона тут же утверждает, что "в результате стрельбы огнестрельное ранение получил 19-летний таджикский рядовой".