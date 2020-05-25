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Мэрия: Буквы, отпавшие от памятника Герою Советского Союза, были временные

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека прокомментировала сообщение о том, что с памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву отклеились буквы. Ответственность возложили на неизвестных вандалов.

"Неизвестные хулиганы специально выдрали буквы на основании памятника Чолпонбаю Тулебердиеву в новом одноименном парке на пересечении улиц Кокчетавской и Тулебердиева. Буквы были срезаны и выцарапаны острым предметом.

Изначально мы планировали использовать габбровую плиту, но пока выбивались настоящие каменные буквы, были изготовлены временные, барельеф будет, конечно, служить дольше", - отметили в муниципалитете.

Помимо букв, заявили в мэрии, на детской площадке украли сидушку детских качелей, новые урны, а специализированные баки для пластика превратились в обычные.

По периметру парка уже установлены камеры, сейчас идёт подключение, они заработают в течение недели.

"Дорогие горожане! Пожалуйста, не надо портить имущество горожан, ведь на их восстановление затрачиваются дополнительные человеческие ресурсы и финансы. Если вы стали свидетелями порчи имущества просим обращаться в милицию по номеру 102", - призвали в столичном муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/388344
Теги:
9 Мая, ВОВ, памятник, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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