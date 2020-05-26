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В Казахстане для предприятий могут ввести казарменный режим

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- Виктория Гунгер
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В Карагандинской области Казахстана все предприятия перешли на усиленный санитарный режим. Об этом сообщает издание Zakon.kz.

- Вспышка коронавирусной инфекции среди работников рудника "Нурказган" заставила власти региона всерьёз обеспокоиться тем, чтобы не допустить повторения этого сценария на других промышленных предприятиях, - пишет издание.

Уточняется, что в качестве резервного плана рассматривается переход на казарменный режим.

Стоит напомнить, что после ослабления карантина у соседей наблюдается серьезный прирост по статистике заболеваемости COVID-19. Если на прошлой неделе в сутки выявляли 200-300 случаев, то за 25 мая диагноз подтвердили сразу у 438 человек (темп прироста 5,1%). В Алматы выявлено 75 случаев, 56 - в Нур-Султане, 69 - в Шымкенте, 67 - в Карагандинской области, 51 - в Жамбылской области.

Итого - уже 8 969 случаев; в Алматы - 2276, в столице - 1686, Атырауской области - 923. На четвертом месте Шымкент (675), но к нему вплотную подошла Карагандинская область (662). Летальных случаев - 35, выздоровевших - 4 515 человек.


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URL: https://www.vb.kg/388370
Теги:
горнодобывающий сектор, Казахстан, эпидемия, предприниматель, рудник, коронавирус
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