"Устали ругаться с пассажирами из-за масок" - водители транспорта

Не все граждане готовы соблюдать масочный режим. Приходится ругаться. Об этом VB.KG сообщили водители маршруток.

По их словам, люди надевают маски лишь после того, как их отказываются впускать в салон.

- Две девушки, например, пытались войти в салон. На вопрос, где маски, гордо ответили, что в кармане. Надели после того, как не впустил в салон. Другие не верят в эпидемию, не переубедишь. Что делать не знаем. Вчера были рейды. Проверяли у нас наличие дезинфекции, соблюдение масочного режима. Но ругаться с пассажирами, сил нет. Платить штрафы тоже. Хоть на линию не выходи, - рассказали редакции водители столичных бусиков.