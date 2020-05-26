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"Устали ругаться с пассажирами из-за масок" - водители транспорта

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- Виктория Гунгер
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Не все граждане готовы соблюдать масочный режим. Приходится ругаться. Об этом VB.KG сообщили водители маршруток.

По их словам, люди надевают маски лишь после того, как их отказываются впускать в салон.

- Две девушки, например, пытались войти в салон. На вопрос, где маски, гордо ответили, что в кармане. Надели после того, как не впустил в салон. Другие не верят в эпидемию, не переубедишь. Что делать не знаем. Вчера были рейды. Проверяли у нас наличие дезинфекции, соблюдение масочного режима. Но ругаться с пассажирами, сил нет. Платить штрафы тоже. Хоть на линию не выходи, - рассказали редакции водители столичных бусиков.


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URL: https://www.vb.kg/388378
Теги:
нарушения, транспорт, штраф, эпидемия, Бишкек, общественный транспорт, коронавирус, карантин
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