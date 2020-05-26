Генпрокуратура: Акаев хочет присвоить себе чужие результаты

Генеральная прокуратура КР опровергла слова депутата Жанарбека Акаева по поводу незаконной передачи лицензии по использованию радиочастотного спектра 200 МГц ОсОО "Скай Мобайл". Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По данным ведомства, 25 мая 2020 года в интернете опубликовано интервью депутата Жогорку Кенеша КР Жанарбека Акаева, где он заявил о том, что лишь после его "пятиминутного" выступления на заседании парламента 20 мая 2020 года по вопросу незаконной передачи лицензии по использованию радиочастотного спектра 200 МГц ОсОО "Скай Мобайл", ранее изданные Государственным агентством связи при ГКИТиС КР приказы будут отменены и государству будут возмещены 5 млрд сомов.

"Данное заявление Акаева не соответствует действительности. Как ранее доводилось до общественности, по факту коррупции со стороны отдельных должностных лиц Государственного агентства связи при Государственном комитете информационных технологий и связи КР и ГКНБ КР, которые в сговоре с представителями частных компаний, в нарушение требований законодательства КР, пролоббировали переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра, еще 7 апреля 2020 года было зарегистрировано досудебное производство.

В ходе следствия, уже 20 апреля 2020 года, т.е. за месяц до выступления депутата Акаева, Генеральной прокуратурой КР внесено представление об устранении нарушений Законов КР, по результатам рассмотрения которого уже 24 апреля 2020 года Государственным агентством связи ранее изданные незаконные приказы о переоформлении лицензии и изменении технологии использования радиочастотного спектра были отменены.

Таким образом, депутат Акаев не имеет ни малейшего отношения к восстановлению законности, путем возврата частот и отмене незаконных решений ГАС о переоформлении и трансформации лицензии.

По сути, депутат Жанарбек Акаев хочет присвоить себе результаты деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.

В настоящее время, следственным путем устанавливается сумма причиненного материального ущерба государству и принимаются меры по его возмещению.

Призываем депутата ЖК КР Акаева, как народного избранника, быть более корректным в своих высказываниях и давать общественности правдивую информацию", говорится в сообщении прокуратуры.