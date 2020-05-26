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Милиция наградила самых заслуженных ветеранов

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- Александр Тузов
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Руководство МВД КР наградило высокими ведомственными наградами своих самых заслуженных ветеранов, которые посвятили лучшие годы своей жизни охране правопорядка в нашей стране и особо отличились на своих постах. Об этом редакции VB.KG сообщил член Совета ветеранов оперативных служб МВД КР Сергей Сячин.

В бишкекском офисе Совета ветеранов оперативных служб его председатель полковник милиции в отставке Джамбулбай Джаныбаев и его коллеги вручили ведомственные награды "95 лет Кыргызской милиции". Обладательницами наград стали полковник милиции Зарылкан Токтосунова и ее более молодая коллега тоже из УгРо подполковник милиции Умсунай Боргозова.

Здесь же, в кругу отставных "сыскарей" и гостей СВОС, медаль "95 лет Кыргызской милиции" вручили 60-летнему юбиляру полковнику Сагыну Жунусову.

В заключение торжественной части памятного наградного события полковник Джаныбаев вручил нагрудный знак "100 лет уголовному розыску" 86-летнему полковнику милиции Леониду Зеличенко. В МВД КР среди ведомственных наград этот знак считается наиболее престижным.

Полковник Зеличенко рассказывал "Вечернему Бишкеку", что он в органах внутренних дел с 1957 года, после окончания филфака Кыргосуниверситета. Сразу был назначен на должность литературного сотрудника ведомственной газеты "Работник милиции", где проработал до 1961 года, в том числе заместителем редактора этой газеты, а в 1962 году был назначен начальником оргметодического отделения МВД, это будущий Штаб МВД. С 1962–го по 1973–й был начальником оргметодического отделения МВД, с 1973–го по 1991–й - заместителем начальника по учебной части, а потом начальником Республиканской школы первоначальной подготовки личного состава МВД.

Затем Зеличенко работал в политотделе МВД, был заместителем его начальника. А в 1991 году утвержден в должности редактора газеты "Бетме–Бет" - "Лицом к лицу". В 1996 году ушел на пенсию, вскоре снова стал работать корреспондентом газеты "Бетме–Бет". Отличник милиции.

Зеличенко награжден медалями "Данк" и за безупречную службу трех степеней. Удостоен редкостной Грамоты за подготовку кыргызстанской группы силовиков, охранявшей общественный порядок на XXII Олимпийских играх в 1980 году в Москве.

Теперь вот еще одна редкостная награда вручена полковнику Зеличенко.


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URL: https://www.vb.kg/388384
Теги:
ветераны, награда, МВД, Олимпийские игры, СМИ
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