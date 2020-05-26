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В Бишкек из Москвы прибыли 450 граждан Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Сегодня, 26 мая, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании "Аэрофлот – Российские авиалинии" по маршруту "Москва – Бишкек", которым из России возвращены 450 гражданина Кыргызской Республики, в том числе дети (взрослых - 393). Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

"Ввиду большого количество желающих вернуться на родину, список пассажиров на данный рейс был сформирован комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, врачей кыргызских медицинских клиник г. Москвы и представителей Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации", - отмечают в ведомстве.

В частности, отбор производился на основании личных заявлений граждан Кыргызской Республики, из числа лиц женского пола, находящихся на поздних сроках беременности, а также имеющих малолетних детей. Кроме того, учитывалось наличие у указанной категории лиц ранее приобретенных авиабилетов на рейсы компании "Аэрофлот", которые не были осуществлены из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

В настоящее время все прибывшие граждане в установленном порядке будут помещены в обсервацию (под наблюдение) для прохождения установленных медицинских процедур.

Данный рейс осуществлен во исполнение поручения президента и правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах, вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на Родину, продолжится.


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URL: https://www.vb.kg/388387
Теги:
МИД, посольство, Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
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