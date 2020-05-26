Исмаил Исаков: Мы должны стать "тигром" в Центральной Азии

Впервые за много лет мы не смогли торжественно отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне с традиционным приглашением ветеранов, труженников тыла и общественности, угощением "фронтовой кашей" и "наркомовоскими 100 граммами". Не было красиво одетого в парадную форму личного состава Бишкекского гарнизона, не слышали мы и отчеканенного строевого шага солдат и офицеров. Не было военных песен, под которые наши деды и отцы шли в атаку, бросались на амбразуры, чтобы отвоевать каждый метр родных земель, улицу и город, захваченные фашистами. Не было ничего, кроме возложения венков Президентом страны с узким кругом лиц.

Если хорошенько задуматься, то по сути и сейчас идет война. Война без грохота снарядов и пуль. Война с коронавирусом. На передовой позиции не танки, не бойцы с автоматами или пулеметами, сегодня на передовой врачи и все медработники, одетые в специальные защитные комбинезоны.

И если во Вторую Мировую Войну было вовлечено 60 стран, то коронавирус охватил 188 стран, а количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,5 млн. человек, умерших более 345 тыс., только в США количество заразившихся составило более 1,668 млн. человек с 99,3 тыс. умершими. А в Европейских странах количество инфицированных исчисляется несколькими сотнями тысяч. У нас количество заразившихся приближается к 1500, умерших 16 человек.

С начала пандемии границы со всеми странами были закрыты. Движение воздушного, морского, автомобильного транспорта остановлено. В связи с этим многие наши соотечественники-мигранты, находящиеся за пределами страны, даже имея на руках билеты, не могли возвратиться домой. Некоторые из них, преодолевая все трудности, в том числе запреты и закрытие границ соседних стран, возвращаются на Родину. Кыргызстан с учетом своих возможностей прикладывает все усилия по возвращению своих граждан из-за рубежа несмотря на то, что среди них есть и заразившиеся.

Промышленные предприятия, торговые, спортивные, культурные и развлекательные центры не работали. 11 мая разрешили работать магазинам и рынкам строительных материалов, автосалонам, отдельным предприятиям в сфере бытового обслуживания и некоторым видам экономической деятельности, а с 21 мая этот список расширился, и разрешено открытие торговых центров и других экономически важных обьектов. Экономике страны наносится колоссальный урон, малый и средний бизнес, практически, был остановлен.

Правительство на начальном этапе в условиях пандемии из-за отсутствия необходимых защитных комплектов, реагентов и неподготовленности определенных кадров, занималось лишь локализацией очагов появления вируса. В последующем, исправляя допущенные ошибки, сосредотачивая основные усилия на недопущении распространения коронавируса по всей республике, смогло наладить работу и взяло под контроль очаги распространения и контакты заболевших. Несмотря на это, по сегоднящий день не хватает тестов и достаточного количества лабороторий, а самое главное нет возможности и средств для проведения масштабного, системного тестирования граждан республики.

В этой ситуации, как и во время войны, руководству страны приходится идти на жесткие меры, принимать неординарные решения. Ради сохранения жизни наших граждан и обеспечения их безопасности Президент страны, используя конституционные полномочия, своевременно провел несколько заседаний Совета безопасности. В результате Правительству были даны не только конкретные рекомендации о введении режима чрезвычайной ситуации и ограничительных мер, но и были указаны недостатки правительства и министерства здравоохранения по ненадлежащей подготовке и пути решения вопроса. Также он призвал народ отнестись к ограничительным мерам с пониманием.

Позже в связи со складывающейся обстановкой исключительно в целях сохранения жизней наших граждан, глава государства в рамках конституционных полномочий принял тяжелое для него решение и ввел чрезвычайное положение в отдельных местностях с установлением комендантского часа. Это дало возможность остановить массовое распространение вируса на другие регионы страны, и локализовать очаги заражения. На чаше весов стояли жизнь и здоровье наших граждан либо экономическая активность. Третьего не было. Принятое решение было правильным и своевременным.

К сожалению, вместо того, чтобы с пониманием относиться к тем установкам, требованиям и просьбам главы государства, а также изменениям, которые претерпела наша жизнь в связи с пандемией, определенная категория граждан на введенные ограничения реагировала по-своему, нарушая предписанные правила карантина, а отдельные, возможно, ради собственного пиара или в целях сеяния паники и создания недоверительного мнения о работе органов государственной власти, выкладывали в соцсети недостоверную информацию. Что интересно, некоторые из них до сих пор не желают и не хотят понимать, что эти меры не чья-то прихоть, все, что делается Президентом и государственными органами, направлено исключительно на их же безопасность, а это и есть национальная безопасность государства в целом.

Мы стали невольными свидетелями таких негативных проявлений, как среди приехавших из-за рубежа, так и некоторых жителей Нарынской области.

Сильно разочаровывает то, что несмотря на всю опасность ситуации, отдельные личности свои интересы и амбиции ставят выше национальной безопасности, даже невзирая на вероятные риски и человеческие жизни, они пытаются любым способом воспользоваться случаем, чтобы показать работу органов государственной власти только с отрицательной стороны.

Остается искренне надеяться, что в год 75-летия Победы на примере героичских подвигов Ч. Тулебердиева, Д. Шопокова, Н. Дмитриева, Э. Пасько и самоотверженности З. Кайназаровой, Ш. Тезекбаевой, В. Джанузакова и многих других наших славных предков, в наших умах и сердцах что-то изменится и мы наконец-то поймем, что иногда нужно потерпеть ради будущего, пересмотреть свою жизнь и отношение к ней, осознать, что от каждой семьи, жителя дома, айыла, района и города нашей страны, зависит наша дальнейшая жизнь, жизнь наших детей и их будущее.

Все мы понимаем, что после окончания пандемии современный мир изменится, изменится и наша жизнь. И к этому нужно готовиться уже сейчас. Ситуация с коронавирусом позволила взглянуть другими глазами на привычный уклад жизни как каждого гражданина в частности, так и всего государства в целом. В наших руках появилась возможность изменить те стороны общественной жизни, недостатки устройства которых особенно ярко проявились в период эпидемии.

На примере того, как быстрая мобилизация и реструктуризация в стране во время Великой Отечественной Войны позволили 75 лет тому назад не только одержать победу над фашизмом, но и поднять экономику нашей страны, создав колоссальное количество рабочих мест, построив в кратчайшие сроки заводы и фабрики, ГЭСы и ТЭЦы, а также каналы для увеличения орошаемых земель (Прим. автора: "об этом я писал в своей статье "Кыргызстан в годы ВОВ 1941-1945 гг.", канун 9-мая), сегодня мы тоже не только должны, но и обязаны изменить нашу будущую жизнь к лучшему.

Именно сейчас, в кризисный момент, когда обнажились многочисленные системные проблемы в государственных структурах и ветвях власти, приходит объективное понимание необходимости введения преобразований. Жизнь подсказывает, а время диктует нам о том, что по окончании пандемии мы должны осуществить коренное преобразование не только в структурах государственной власти, но и во всех сферах общественной и политической жизни страны.

Уже очевидно, что несмотря на имеющееся время, система здравоохранения в полной мере не смогла подготовиться к эпидемии. Ответственные сотрудники, задействованные в борьбе с коронавирусом, не понимая масштаба надвигающейся угрозы, вместо принятия действенных мер, таких как: приобретение средств индивидуальной защиты, проведение тренингов для медиков, проверка состояния обсервационных центров, больниц, поликлиник, обеспечение дезинфицирующими средствами и необходимыми реагентами для тестирования, сообщали о полной готовности, хотя позже выяснилось, что это не так.

Острой проблемой стало массовое заражение медицинских работников, а один врач даже погибла. Что интересно, некоторые позволяют себе обвинять в этом самих же врачей. Это все равно, что критиковать Ч. Түлөбердиева или обвинять 28 панфилофцев за то, что они, защищая Родину, героически погибли.

Наоборот, мы должны поблагодарить наших мужественных медиков, которые подобно подвигам военных докторов, делают все, чтобы зараженные граждане выздоровели. Врач, давший клятву Гиппократа, сегодня на передовой, в гуще боевых действий, в центре эпидемии. И вместо того, чтобы позволять себе такие неуместные и некомпетентные высказывания, наш долг сегодня молиться за здоровье медицинских работников, за их успешное лечение больных. А долг руководителей государственных органов обеспечить наших медиков всем необходимым и организовать им надлежащие условия труда для спасения жизней инфицированных коронавирусом. Я могу с уверенностью сказать, в этом наши врачи справляются не хуже медиков развитых стран.

Проблемы, перечисленные выше, явно свидетельствует о полной неготовности не только всего министерства, но и правительства. Также очевиден кризис во всей системе здравоохранения, требующей серьезных изменений. Несомненно, ответственность за подобные упущения лежит не только на руководителе этого ведомства, но и на правительстве, и в первую очередь на премьер-министре.

Во время войны такие упущения и недостатки не прощались никому, и виновные или бездействующие руководители несли ответственность по всей строгости закона. Например: Командующий Западным (Белорусским) особым военным округом Д. Павлов за неподготовленность к защите вверенного фронта и сдачу фашистам Минска за трое суток с начала войны со своими заместителями был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. И в тот же день все осужденные были расстреляны.

Но есть и противоположный пример, когда один из последних защитников Брестской крепости майор Гаврилов на 49-й день обороны в бессознательном состоянии с тяжелым ранением был взят в плен. И только после взятия последнего защитника крепость пала и была захвачена полностью.

А что у нас сегодня? На последующих заседаниях Совета безопасности по вопросам коронавируса Президент за серьезные упущения внес предложение Премьер-Министру о принятии мер в отношении руководителей Министерства Здравоохранения, и в целом Правительства. Только после этого были освобождены от занимаемой должности Вице–Премьер, курирующий вопросы социального блока, и Министр здравоохранения без суровых последствий. А разве Премьер-Министр как руководитель всего Правительства и заместители Министра не были виноваты? Или не было у них упущения? Еще как!.. Только после этого оживилась работа и министерства, и всего правительства.

Некоторые руководители все-таки показали должную работу. В частности, мэр Оша смог обеспечить жесткую дисциплину по соблюдению эпидемиологических мер, что на начальном этапе позволило не допустить массового заражения и удержать стабильное положение, а самое главное решительные действия нашли поддержку со стороны горожан. Также, руководитель Таласской области смог на опережение организовать жесткие меры по развертыванию карантинных постов и всех противоэпидемиологических мер, что позволило не допустить распространение коронавирусной инфекции по всей области, и это также нашло поддержку со стороны граждан области.

Во время пандемии и режима карантина проявились проблемы и в системе образования страны. В экстренном порядке все школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение. Что в свою очередь оголило ряд проблем: низкий уровень учебно-методических пособий, неготовность учителей и преподавателей, особенно старшего поколения, к работе с цифровыми технологиями. Из-за отсутствия четких регламентирующих норм, разработанных Минобразования, особая проблема проявилась в частных школах, когда стоимость контрактов не пересматривалась и частные учебные заведения требовали полную оплату, несмотря на переход на дистанционное обучение. Имеются большие проблемы в вопросах качества образования как бюджетных, так и частных учебных заведений, также программах школьного обучения и учебниках.

Серьезные недостатки выявились в вопросах поддержки социально-уязвимых слоев населения как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны центральных органов власти. Такие же проблемы и недостатки можно пересчитать по каждому министерству, ведомству и органам местного самоуправления.

В период карантина особенно остро проявились проблемы в финансовом секторе органов исполнительной власти. Рецессия, секвестрование бюджета, отсутствие достаточных финансовых резервов, огромные кредитные обязательства, падение доходов в реальном секторе экономики, отсутствие таможенных платежей, катастрофическое снижение налогов - все это привело к ухудшению ситуации в стране.

К тому же, правительство не смогло в полной мере разработать и представить общественности конкретную, всесторонне обоснованную антикризисную программу на ближайщую и последующую перспективы по выходу из создавшейся ситуации и для поддержки социально уязвимых граждан, малого и среднего бизнеса, также для тех мигрантов, которые из других стран возвращаются на родину. А принятые запоздавшие антикризисные предложения и меры вызвали шквал негодования всех слоев общества. И только Президент страны предложил конкретные направления антикризисных мер с учетом краткосрочных и среднесрочных перспектив.

Более того, при текущей бюрократической системе органов исполнительной власти оперативно реагировать на изменение ситуации и определять приоритетность направления будет крайне сложно, порой невозможно, не говоря уже об оценке масштабов последующих волн финансовых проблем.

Что касается коалиций фракций Парламента, ни большинство фракций парламента, ни парламентская оппозиция не предложили Правительству не только антикризисного плана, но и так необходимых первоочередных и срочных мер, выполняемых Правительством и органами местного самоуправления. Мы не слышали ни одного дельного совета со стороны депутатов и фракций. Даже находясь в коалиции большинства, формирующего Правительство, некоторые выступают только с позиции критики в адрес как отдельных членов Правительства, так и в адрес целого Правительства, забывая о том, что они сами ответственны наравне с ними.

В этой ситуации нет смысла сейчас обвинять ни парламент, ни правительство, ни чиновников. Такое положение складывалось годами, чиновники назначались не по профессиональным качествам, а по фракционному делению. Росли они в той системе, где отсутствовала ответственность за принимаемые решения, где коррупция была обыденностью, а преобразования, начатые Президентом два года тому назад, еще полностью не овладели умами всех граждан Республики. Тем более никто и предположить не мог, с чем столкнётся наша страна.

Сегодня все переживают и думают: Когда все это закончится? Есть ли выход из этой ситуации? Что будет дальше? Изменится ли наша жизнь? Уверен, рано или поздно все это закончится, но мы должны завершить все с минимальными потерями. Выход всегда есть, не зря говорят "безвыходной ситуации не бывает". В дальнейшем все нормализуется.

Для этого нам надо потрудиться, как трудились труженики тыла в ходе войны.

Все политические силы, партии, движения и все те, кому небезразлична судьба нашей страны, должны сплотиться как во время Великой Отечественной войны и, прекратив интриги, умерив свои желания и аппетиты, объединиться в единый кулак. Исправляя имеющиеся перекосы, недостатки в органах государственной власти, полностью либерализуя экономику, политику и все сферы общественной жизни, мы должны провести ряд поэтапных мероприятий, порой кардинальных, по обустройству нашего дома, по созданию прекрасных условий для бурного развития экономики страны.

Чтобы завтра нам жилось и работалось комфортно и свободно, чтобы мы были готовы на любые вызовы и угрозы современности. В конечном счете, мы должны стать "тигром" в Центральной Азии, как Малайзия или Сингапур в юго-восточной Азии.

Автор: Исмаил Исаков, генерал - лейтенант, экс-министр обороны