Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Президент РФ объявил дату проведения парада Победы в Москве

109  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Парад Победы в Москве, ранее отмененный из-за коронавируса, пройдет 24 июня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - заявил Путин.

Он приказал главе оборонного ведомства начать подготовку к предстоящему событию. И поручил обеспечить самые строгие требования безопасности во время этого процесса и проведении самого парада.

"Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены", - сказал президент РФ.

9 мая он в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что ее 75-летие будет отмечено "широко и достойно", состоятся и главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка".

В отношении "Бессмертного полка" Владимир Путин теперь предложил провести его 26 июля, в день Военно-морского флота. Однако при этом не исключил, что мероприятие может быть перенесено по совету специалистов.

Во время беседы с Сергеем Шойгу президент РФ отметил, что, по мнению экспертов, пик распространения коронавирусной инфекции в России уже пройден. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что этот пик в столице пришёлся на апрель.

Напомним, что в торжественных мероприятиях 9 мая ожидалось участие лидеров многих государств, в том числе Кыргызстана. Всем им были загодя разосланы приглашения. Очевидно, они остаются в силе и после переноса празднования. Также планировалось, что участниками юбилейного парада станут воинские контингенты не только России, но и ряда стран, включая Кыргызстан. Не изменились ли планы по этому поводу, пока неизвестно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388394
Теги:
9 Мая, Россия, День Победы, Москва, Владимир Путин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  