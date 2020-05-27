Президент РФ объявил дату проведения парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве, ранее отмененный из-за коронавируса, пройдет 24 июня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - заявил Путин.

Он приказал главе оборонного ведомства начать подготовку к предстоящему событию. И поручил обеспечить самые строгие требования безопасности во время этого процесса и проведении самого парада.

"Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены", - сказал президент РФ.

9 мая он в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что ее 75-летие будет отмечено "широко и достойно", состоятся и главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка".

В отношении "Бессмертного полка" Владимир Путин теперь предложил провести его 26 июля, в день Военно-морского флота. Однако при этом не исключил, что мероприятие может быть перенесено по совету специалистов.

Во время беседы с Сергеем Шойгу президент РФ отметил, что, по мнению экспертов, пик распространения коронавирусной инфекции в России уже пройден. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что этот пик в столице пришёлся на апрель.

Напомним, что в торжественных мероприятиях 9 мая ожидалось участие лидеров многих государств, в том числе Кыргызстана. Всем им были загодя разосланы приглашения. Очевидно, они остаются в силе и после переноса празднования. Также планировалось, что участниками юбилейного парада станут воинские контингенты не только России, но и ряда стран, включая Кыргызстан. Не изменились ли планы по этому поводу, пока неизвестно.