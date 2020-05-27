Недостоверные сведения в декларациях судей. Комиссия вынесла предупреждения

Дисциплинарная комиссия при Совете судей вынесла предупреждения судьям, которые указали недостоверные данные в своих налоговых декларациях. Об этом сообщает Институт общественного анализа koom.kg.
Отмечается, что Генеральная прокуратура направила в дисциплинарную комиссию представления в отношении 33 судей различных судов Кыргызстана. Комиссия решила возвратить представления в отношении 5 судей, не накладывать дисциплинарное взыскание на 8 судей, в отношении 20 судей представления удовлетворены.
Список судей, которые получили предупреждение за недостоверные сведения об имуществе в декларации (20 человек):
- Верховный суд КР: Болотбек Акматов, Болотбек Батыралиев, Камиль Осмоналиев, Айнаш Токбаева, Качыке Эсенканов;
- Конституционная палата ВС КР: Мукамбет Касымалиев;
- Бишкекский городской суд: Замирбек Алгожоев, Алмазбек Кудайбергенов, Гульмира Сыдыкова, Нурлан Чериков;
- Чуйский областной суд: Жаналиева М. Дж.;
- Ошский областной суд: Кубатов А. Э.;
- Джалал-Абадский областной суд: Абылакимов А. А.;
- Баткенский областной суд: Алибаев Б. М., Мусаев С. Т.;
- Сокулукский районный суд: Чуйской области: Кумашев Ж. И.;
- Межрайонный суд Чуйской области: Асанов Э. Дж.;
- Ноокатский районный суд: Бодоев А. К.
Экс-судьи в отношении, которых возвращено представление, так как они уже не являются судьями (5 человек):
- Верховный суд: Бактыгулов Б.;
- Конституционная палата Верховного суда: Айдарбекова Ч. А., Абдиев К.;
- Таласский областной суд: Ибраимов М. И.;
- Межрайонный суд Нарынской области: Эрматов Дж. А.
Список судей, в отношении которых комиссия отказала в удовлетворении представления (8 человек):
- Верховный суд КР: Давлетов А. А., Исакова Ж. М., Сыдыков А. Ш.;
- Конституционная палата ВС КР: Саалаев Ж. И.;
- Бишкекский городской суд: Илиязова Н. А., Сатыбалдиев Б. Т.;
- Баткенский областной суд: Кожобекова Г. Т., Жороев С. З.