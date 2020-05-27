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Недостоверные сведения в декларациях судей. Комиссия вынесла предупреждения

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- Екатерина Улитина
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Дисциплинарная комиссия при Совете судей вынесла предупреждения судьям, которые указали недостоверные данные в своих налоговых декларациях. Об этом сообщает Институт общественного анализа koom.kg.

Отмечается, что Генеральная прокуратура направила в дисциплинарную комиссию представления в отношении 33 судей различных судов Кыргызстана. Комиссия решила возвратить представления в отношении 5 судей, не накладывать дисциплинарное взыскание на 8 судей, в отношении 20 судей представления удовлетворены.

Список судей, которые получили предупреждение за недостоверные сведения об имуществе в декларации (20 человек):

  1. Верховный суд КР: Болотбек Акматов, Болотбек Батыралиев, Камиль Осмоналиев, Айнаш Токбаева, Качыке Эсенканов;
  2. Конституционная палата ВС КР: Мукамбет Касымалиев;
  3. Бишкекский городской суд: Замирбек Алгожоев, Алмазбек Кудайбергенов, Гульмира Сыдыкова, Нурлан Чериков;
  4. Чуйский областной суд: Жаналиева М. Дж.;
  5. Ошский областной суд: Кубатов А. Э.;
  6. Джалал-Абадский областной суд: Абылакимов А. А.;
  7. Баткенский областной суд: Алибаев Б. М., Мусаев С. Т.;
  8. Сокулукский районный суд: Чуйской области: Кумашев Ж. И.;
  9. Межрайонный суд Чуйской области: Асанов Э. Дж.;
  10. Ноокатский районный суд: Бодоев А. К.

 Экс-судьи в отношении, которых возвращено представление, так как они уже не являются судьями (5 человек):

  1. Верховный суд: Бактыгулов Б.;
  2. Конституционная палата Верховного суда: Айдарбекова Ч. А.,  Абдиев К.;
  3. Таласский областной суд: Ибраимов М. И.;
  4. Межрайонный суд Нарынской области: Эрматов Дж. А.

Список судей, в отношении которых комиссия отказала в удовлетворении представления (8 человек):

  1. Верховный суд КР: Давлетов А. А.,  Исакова Ж. М., Сыдыков А. Ш.;
  2. Конституционная палата ВС КР: Саалаев Ж. И.;
  3. Бишкекский городской суд: Илиязова Н. А., Сатыбалдиев Б. Т.;
  4. Баткенский областной суд: Кожобекова Г. Т., Жороев С. З.


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URL: https://www.vb.kg/388407
Теги:
Генеральная прокуратура, декларация, суд, судья, Кыргызстан
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