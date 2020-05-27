Недостоверные сведения в декларациях судей. Комиссия вынесла предупреждения

Дисциплинарная комиссия при Совете судей вынесла предупреждения судьям, которые указали недостоверные данные в своих налоговых декларациях. Об этом сообщает Институт общественного анализа koom.kg.

Отмечается, что Генеральная прокуратура направила в дисциплинарную комиссию представления в отношении 33 судей различных судов Кыргызстана. Комиссия решила возвратить представления в отношении 5 судей, не накладывать дисциплинарное взыскание на 8 судей, в отношении 20 судей представления удовлетворены.

Список судей, которые получили предупреждение за недостоверные сведения об имуществе в декларации (20 человек):

Верховный суд КР: Болотбек Акматов, Болотбек Батыралиев, Камиль Осмоналиев, Айнаш Токбаева, Качыке Эсенканов; Конституционная палата ВС КР: Мукамбет Касымалиев; Бишкекский городской суд: Замирбек Алгожоев, Алмазбек Кудайбергенов, Гульмира Сыдыкова, Нурлан Чериков; Чуйский областной суд: Жаналиева М. Дж.; Ошский областной суд: Кубатов А. Э.; Джалал-Абадский областной суд: Абылакимов А. А.; Баткенский областной суд: Алибаев Б. М., Мусаев С. Т.; Сокулукский районный суд: Чуйской области: Кумашев Ж. И.; Межрайонный суд Чуйской области: Асанов Э. Дж.; Ноокатский районный суд: Бодоев А. К.

Экс-судьи в отношении, которых возвращено представление, так как они уже не являются судьями (5 человек):

Верховный суд: Бактыгулов Б.; Конституционная палата Верховного суда: Айдарбекова Ч. А., Абдиев К.; Таласский областной суд: Ибраимов М. И.; Межрайонный суд Нарынской области: Эрматов Дж. А.

Список судей, в отношении которых комиссия отказала в удовлетворении представления (8 человек):