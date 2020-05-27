МИДы стран ОДКБ определились с сотрудничеством во время пандемии

Перспективы развития международной и региональной безопасности и другие актуальные вопросы обсуждены на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. Оно прошло 26 июня в режиме видеоконференции.

Участие в нем принял глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингиз Айдарбеков. Председательствовал на заседании Сергей Лавров, руководитель МИД России, которая сейчас является страной-председателем в Организации Договора о коллективной безопасности. Впервые для проведения такого мероприятия был задействован Центр кризисного реагирования этой международной организации.

По сообщению пресс-службы ОДКБ, министры одобрили заявления по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН, о солидарности и взаимопомощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также о поддержке призыва Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня в связи с пандемией COVID-19.

С учетом этой пандемии стороны обменялись мнениями относительно возможных угроз, вызванных ею. Глава МИД КР обратил особое внимание на необходимость дальнейшего взаимодействия для решения проблем у граждан, оказавшихся в этой связи в тяжелой жизненной ситуации.

Выступивший на заседании Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что вопреки очевидной потребности в консолидации международных усилий на этом направлении обстановка в мире сегодня, к сожалению, характеризуется дальнейшим обострением. "А попытки воспрепятствовать демонтажу основных договоренностей, обеспечивавших в последние десятилетия баланс сил и на его основе стабильность, практически блокируются", - отметил Зась.

Приоритетное внимание собеседники также уделили сотрудничеству ОДКБ с СНГ и ШОС, дополнительным возможностям для развития взаимодействия между ними. И выработали план консультаций представителей государств ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2020 - первое полугодие 2021 годов.

По итогам заседания было подчеркнуто: оно подтвердило близость позиций стран-партнеров по проблематике укрепления международной и региональной безопасности, их готовность наращивать взаимные усилия для достижения этих целей.

Следующее заседание СМИД ОДКБ планируется провести во второй половине 2020 года в Российской Федерации.