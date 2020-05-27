Члена ОПГ по прозвищу Казак приговорили к 10 годам заключения

Ошский городской суд признал члена ОПГ Умара Маратова по прозвищу Казак виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил его к 10 годам заключения. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

Напомним, Умар Маратов в базе МВД числится как член ОПГ, неоднократно судим. Также является подсудимым по делу избиении мужчины в ресторане Оша. Ошский городской суд, который рассматривает это дело, 8 января отпустил его под домашний арест. Президент досрочно прекратил полномочия судьи, принявшей это решение.