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Члена ОПГ по прозвищу Казак приговорили к 10 годам заключения

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- Бакыт Басарбек
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Ошский городской суд признал члена ОПГ Умара Маратова по прозвищу Казак виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил его к 10 годам заключения. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

Напомним, Умар Маратов в базе МВД числится как член ОПГ, неоднократно судим. Также является подсудимым по делу избиении мужчины в ресторане Оша. Ошский городской суд, который рассматривает это дело, 8 января отпустил его под домашний арест. Президент досрочно прекратил полномочия судьи, принявшей это решение.


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URL: https://www.vb.kg/388409
Теги:
ОПГ, Ош, суд
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