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В ЕАЭС усиливают поддержку населения в период пандемии

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- Евгений Денисенко
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Евразийской экономической комиссией разрабатываются новые меры по поддержке граждан стран ЕАЭС в период пандемии коронавируса. Об этом заявил руководитель секретариата члена Коллегии (министра) ЕЭК по экономике и финансовой политике Аскар Кишкембаев, выступая на 8-м международном научном конгрессе "Трансформация предпринимательской деятельности: новые технологии, эффективность, перспективы". Конгресс был организован в онлайн-формате в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

Участниками этого мероприятия стали российские и зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты ведущих экономических вузов, представители учреждений науки, бизнес-сообщества, органов государственной власти и муниципального управления, общественных организаций. Свое внимание они сосредоточили на выявлении приоритетных факторов развития современного предпринимательства в условиях экономической нестабильности, определении задач эффективного управления предпринимательской деятельностью.

Говоря о разрабатываемых в ЕЭК мерах поддержки, Аскар Кишкембаев подчеркнул, что они сыграют важную роль для населения стран Союза и поспособствуют стабилизации экономической ситуации в ЕАЭС. Речь идет об укреплении сотрудничества в области здравоохранения, совместном противодействии распространению инфекционных заболеваний, создании системы социальной и медицинской поддержки граждан в условиях пандемии .Такие задачи будут реализоваться в рамках Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Также предусматривается усиление роли Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в разработке и осуществлении срочных антикризисных и стабилизационных мер, финансовой поддержки экономики и бизнеса в рамках ЕАЭС. Комиссия совместно с заинтересованными госструктурами ЕАЭС занялась и вопросами интернет-торговли. "Этот новый сегмент внешней торговли нуждается в новом, комплексном правовом регулировании", - пояснил Кишкембаев.


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URL: https://www.vb.kg/388411
Теги:
ЕАЭС, коронавирус
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