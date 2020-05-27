В ОДКБ готовы посредничать по ситуации на кыргызско-таджикской границе

В Организации Договора о коллективной безопасности готовы содействовать решению проблем, возникающих на таджикско-кыргызской границе. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

Это заседание, как и последующая пресс-конференция Лаврова, прошли 26 июня в режиме видеоконференции.

"Насчет ситуации на границе между Таджикистаном и Киргизией. К сожалению, такое обострение происходит не первый раз. Мы призываем наших союзников, чтобы они вступили в диалог, максимально воздерживались от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги. Считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше. Сегодня сообщили об этом нашим друзьям", - заявил глава МИД РФ, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя итоги заседания самого СМИД, Сергей Лавров рассказал, что на нем были рассмотрены, в том числе, перспективы развития миротворческой деятельности, "с ударением на укрепление и расширение взаимодействия в этой сфере между ОДКБ и ООН, включая совершенствование нормативно-правовой базы нашей Организации".

"Обсудили ход реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период российского председательства (оно перешло к России в конце 2019 года от Кыргызстана – VB.KG) – в русле соответствующих задач, которые были изложены президентом России Владимиром Путиным на сессии Совета коллективной безопасности 28 ноября прошлого года в Бишкеке", - проинформировал Лавров.