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Динара Давлетбаева: Отцы удивляются почему закон запрещает бить своих детей

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- Светлана Лаптева, Андрей Заверухин
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Директор Центра помощи детям пострадавшим от насилия в Бишкеке Динара Давлетбаева считает, что внести поправки в Кодекс о детях Кыргызской Республики просто необходимо:

- Наша целевая группа – дети, пострадавшие от насилия. И к нам могут обратиться дети, независимо от прописки, места проживания. Все могут рассчитывать на помощь адвокатов, юристов, психологов. С первых минут работы центра для нас Кодекс о детях стал настольной книгой.

Важно отметить, что в Кыргызстане стала появляться культура обращений к психологам, в социальные центры. Но по количеству обращений мы понимаем, что население нуждается именно в таких услугах. Мы постоянно видим, что критические ситуации для детей заканчиваются суицидом, - сказала она.

В этих ситуациях Давлетбаева родителям советуют пройти сложный путь вместе с ребенком.

- Это не беда одной семьи или одного ребенка.Это понимание должно прийти в общество. Важно чтобы с детьми, оказавшимися в сложной ситуации работали специалисты. И для того чтобы вырастить такое поколение – сегодня актуально внесение изменений в Кодекс о детях, которые внесены рабочей группой и переданы в ЖК. Огромную работу делают детские психологи, ведь важно не оставлять человека с проблемой один на один. Для ребенка важно изменить окружение, среду вокруг него. Важна грамотная работа психолога-специалиста. И тогда многих проблем в семьях можно избежать. А у нас до сих пор приходят отцы и удивляются, что бить детей нельзя по закону. Не говоря уже о положении девочек, подвергшихся насилию, которые после случившегося проходят через ад осуждения, стереотипов. Их погружают в чувство вины окружающие, общество, а чувство вины должны испытывать преступники, а не жертвы. А у нас наоборот.

Надо помнить, что родители растят граждан нашего государства. И дети, пострадавшие от насилия, должны получать помощь во всех регионах страны, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/388421
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан, психология, Помощь
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