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Жители Пишпека просят снова пустить троллейбус № 9

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- Бакыт Басарбек
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Жители района Пишпек в Бишкеке просят возобновить маршрут троллейбуса № 9. С соответствующей просьбой в редакцию обратился читатель.

"Я пишу вам от всех жителей Пишпека. Дело в том, что к нам не пускают троллейбус № 9. Можете помочь нам разобраться с этим вопросом. Директор ТУ говорит, что завтра пустят маршрут. А диспетчера нам говорят, что нет. Помогите нам пожалуйста. Нам этот маршрут очень нужен. Люди борются за то, чтобы этот маршрут ходил постоянно. Так как именно этим маршрутом пользуются в основном пенсионеры и инвалиды. Из-этого в троллейбусном управлении считают, что он не рентабелен. Пожалуйста помогите отстоять именно этот маршрут. Вам за это скажут спасибо все жители микрорайона Пишпек, да я думаю, что и другие районы города Бишкек скажут вам спасибо за это", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/388423
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, Бишкек
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