Жители Пишпека просят снова пустить троллейбус № 9

Жители района Пишпек в Бишкеке просят возобновить маршрут троллейбуса № 9. С соответствующей просьбой в редакцию обратился читатель.

"Я пишу вам от всех жителей Пишпека. Дело в том, что к нам не пускают троллейбус № 9. Можете помочь нам разобраться с этим вопросом. Директор ТУ говорит, что завтра пустят маршрут. А диспетчера нам говорят, что нет. Помогите нам пожалуйста. Нам этот маршрут очень нужен. Люди борются за то, чтобы этот маршрут ходил постоянно. Так как именно этим маршрутом пользуются в основном пенсионеры и инвалиды. Из-этого в троллейбусном управлении считают, что он не рентабелен. Пожалуйста помогите отстоять именно этот маршрут. Вам за это скажут спасибо все жители микрорайона Пишпек, да я думаю, что и другие районы города Бишкек скажут вам спасибо за это", - написал он.