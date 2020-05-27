Чем Абай Кунанбаев ценен для Кыргызстана?

В Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени Осмонова сегодня, 27 мая, прошла международная онлайн- конференция "Ценность литературного и духовного наследия великого Абая Кунанбаева", посвященная 175-летию казахского поэта, просветителя, и основоположника казахской письменной литературы.

Организаторами конференции стали Посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике, Национальная библиотека КР, Клуб региональных экспертов Кыргызстана "Пикир".

В работе конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР Кайрат Нурпеисов, директор Национальной библиотеки КР Жылдыз Бакашова, видный ученый и государственный деятель Казахстана Гарифолла Есим, председатель Национального союза писателей Кыргызстана Нурланбек Калыбеков, председатель клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков, другие ученые, писатели и журналисты Кыргызстана и Казахстана.

Одна из обсуждавшихся тем – "Абай – классик, создатель казахского литературного языка, символ эпохи, давший развитие казахской литературе".

К 175-летию Абая Кунанбаева в фойе Национальной библиотеки была организована книжно-иллюстративная выставка, также участникам Конференции был показан видеофильм о жизни и творчестве Абая, подготовленный Национальной библиотекой КР.

Надо добавить, что в Бишкеке улица имени Абая протянулась с юга на север от парка Ататюрка до улицы Кулатова.

Прежнее название улицы, до 1994 года: Кремлевская. Зато нынешняя, имени Абая, гораздо длиннее. Ведь заодно и бывшую Братскую, как бы северное продолжение бывшей Кремлевской, тоже нарекли в честь мастера художественного слова. Большому писателю - большую улицу. Называть - так сразу несколько километров.

Знаете, какой он просветитель был?

Энциклопедии и учебники рассказывают, что Абай Кунанбаев - "великий казахский поэт, мыслитель и просветитель, основоположник и классик казахской литературы, родоначальник казахского литературного языка". В общем, фигура номер один казахской литературы. Появился на свет в 1845–м в невысоких Чингизских горах нынешней Семипалатинской области и там же умер в 1904–м в родном ауле.

Его настоящее имя - Ибрагим. В Абая родичи переиначили с детства, и детское имя стало впоследствии как бы почетным именем–титулом.

При жизни абаевские стихи и прозаические назидания передавались из уст в уста, как и творения многих других талантов Великой казахской степи на протяжении многих столетий. Яркая примета нового времени: тексты Абая при его жизни публиковались в российских тюркоязычных газетах.

А ровно столетие назад, в 1909 году, в Санкт–Петербурге вышла в свет солидная книга на казахском языке "Сочинения казахского акына Ибрагима (Абая) Кунанбаева". Факт, конечно, неудобный для советского литературоведения. Книга представителя якобы бесписьменного в ту пору народа тиражом в тысячу экземпляров выходит в столице якобы тюрьмы народов. Тем не менее факт остается фактом, как его ни пытались замалчивать при Ленине–Сталине и их наследниках.

Отец Ибрагима Кунанбай Ускенбаев был старшим султаном Каркаралинского окружного приказа. Ага–султан - высокая официальная должность в русско–казахской администрации края в XIX веке.

Еще один неудобный факт: юный Абай благодаря немалым богатствам и связям отца учился в медресе имама Ахмет–Ризы в Семипалатинске и на всю жизнь стал там просвещенно–религиозным и глубоко верующим человеком. В медресе преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Здесь Абай познакомился с классической персидской литературой - текстами Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза. Вскоре и сам очень неплохо стал писать стихи на родном казахском, они быстро завоевали популярность.

Одновременно Абай посещал семипалатинскую русскую приходскую школу, с блеском овладевая великим и могучим.

С 13 лет отец приучил его вникать в межродовые споры и тяжбы, это составляло ага–султанские главные административные функции. Подросток выступал посредником в спорах, демонстрируя неплохую логику и стремление к справедливости. К своему двадцатилетию получил известность прекрасного оратора и честного администратора.

Прошел еще десяток лет и Абай навсегда уходит от административно–бюрократических дел, становится чуть ли не единственным в Великой степи профессиональным писателем–просветителем. Просветительство он понимал прежде всего как перевод на казахский мировой классики - от Аристотеля до Пушкина и Лермонтова. Его переводы и вольные переложения сначала расходились в рукописных копиях, затем добирались и до печатного станка. Казахские песни на слова переведенных Абаем отрывков из "Евгения Онегина", особенно "Письмо Татьяны", - во всех смыслах народные.

Знатоки утверждают: Абай в переводах на казахский учитывал особенности казахской культуры, ее песенные традиции и истоки. Прививал казахскому языку новые формы, идеи и сюжеты, широко известные в мировой классике. Уважением ко всемирной истории и поэтическим изяществом проникнута абаевская поэма "Искандер" об Александре Македонском.

Как всякая высокая поэзия, стихи Абая полны горечи и печали о краткости человеческого существования и невозможности смертному узнать тайны бытия. Названия его самых знаменитых стихотворений - тоже маленькие шедевры: "Из времени выпадает миг", "Разве не должен, мертвый, я глиной стать", "На воде, как челнок, луна", "Когда станет длинною тень".

Просветитель не уставал повторять соплеменникам да самому себе тоже устно и письменно: "Раз в день или раз в неделю, или хотя бы раз в месяц давай сам себе отчет, как ты за это время вел себя в жизни, совершил ли ты поступки, соответствующие благу и разуму".

Свежая идея

Председатель национального культурного центра "Астана -Кыргызстан" Шавкат Исмаилов известен в Астане и Бишкеке как замечательный строитель и автор интересных–престижных осуществленных градостроительных проектов в новой казахстанской столице.

Родной Бишкек тоже всегда в центре его внимания. Исмаилов давно обдумывает в числе многих прочих казахстанских и кыргызстанских новаций и такую идею, достаточно для него миниатюрную, но требующую согласования с Бишкекглавархитектурой.

Речь об установлении у пересечения улиц Абая и Ахунбаева - место заметное, рядом с парком имени Ататюрка - памятной таблички или даже стелы, на которой будет написано по–кыргызски, по–русски и по–казахски: "Улица названа в 1994 году в честь великого казахского писателя и просветителя Абая Кунанбаева (1845–1904)".

Названия улиц тоже должны играть просветительскую роль. Так делают с помощью пояснительных аншлагов, например, в Москве и Париже. Возможно, и у нас в Бишкенке до аншлагового просвещения дела дойдут.