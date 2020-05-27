Скандальный кабмин Абылгазиева, или почему премьер не вернется из отпуска

Сегодня премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев взял краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства. Было уточнено, что глава кабмина сделал это "чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие, а также в целях беспристрастного его проведения". В этой связи есть сведения, что из отпуска нынешний глава правительства уже не вернется в свое кресло.

"Крупночастотный" скандал

Возможно, "отдыха" бы не случилось, если бы недавно Генпрокуратура не сообщила о том, что "руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов, причинив значительный ущерб государству". По делу были задержаны несколько человек: бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова, два сотрудника ГКНБ и директор по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрий Ветлугин.

Однако чуть позже в скандале появилось еще одно действующее лицо. По крайней мере, со слов депутата ЖК Жанара Акаева. На одном из заседаний парламента он заявил, что речь идет о большой сумме ущерба, поэтому премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен доказать свою непричастность к этому уголовному делу.

- До этого компания "Ала-TV" продала 200 мегагерц вместе с частотами сотовой компании Beeline по договору купли-продажи за $1 миллион 800 тысяч. Компания "Ала-TV" предназначена для кабельного телевидения. А компания Beeline через Госагентство связи недавно эти 200 мегагерц частот переоформила на 4-G интернет", - возмутился Жанар Акаев. - 15 мегаргерц за 25 миллионов долларов продали ранее. Сейчас 200 - бесплатно, - возмутился нардеп.

Сам премьер-министр, понятное дело, свою вину в произошедшем скандале полностью отрицает. Как и возможность оказывать давление на следствие по уголовному делу.

- Я изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах, за изъятие лицензий у обладателей, которые не соответствуют требованиям законодательства. И об этом сказал на заседании Жогорку Кенеша. Еще раз заявляю, что к расследуемому делу не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой, - отрапортовал Абылгазиев.

Понятное дело, что этот скандал явно обещает стать грандиозным. И вполне может перейти из "краткосрочного отпуска" премьера к его отставке. Тем более, что претензий к правительству Абылгазиева за время его работы накопилось немало.

"Бажагейт", или родня на госслужбе

Надо признать, это ни единственный скандал, связанный с именем нынешнего главы кабмина.

Ранее в неприятную историю с "КТ Мобайл", серьезно ударившую не только по имиджу премьера, но и всего правительства, были вмешаны и родственники Абылгазиева. Как выяснилось, сын свояка премьер-министра Иманкадыра Рысалиева - Иманкадыр уулу Эрназар был заместителем директора в "КТ Мобайл". При том, что эта фирма, созданная под знаменем "Кыргызтелекома", была фиктивной. Правда, немалую зарплату "родственник" главы получал вполне реально. Когда ситуация вскрылась, премьер заявил, что не знал, что сын его "бажарика" был трудоустроен в госкомпанию. И приказал его уволить. Казалось ситуация была урегулирована, но нет… Следом за сыном "по собственному желанию" написал и сам "бажарик" премьера - Иманкадыр Рысалив. Глава "Мегакома" обвинил его в лоббировании интересов несуществующей госкомпании и откровенных угрозах в его адрес. Позже депутаты и вовсе выяснили, что родственник проводил заседания правительства и давал указания чиновникам по поводу фиктивной сотовой компании.

По доброй традиции и на этот раз премьер-министр лишь пожал плечами, сообщил о личной неосведомленности, и "ушел" родню.

Затем появилась информация и о том, что родной брат премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева занимает руководящую должность в Министерстве здравоохранения. Правда, дальнейшего развития история так и не получила.

Кадровый коллапс

Однако ошибки премьерства Абылгазиева не ограничиваются только скандалами. За два года работы кабмина от его первоначального состава остался лишь он сам. Отечественные эксперты открыто говорили, что кадровая чехарда в правительство отрицательно бьет не только по имиджу республики, но и выводит экономику Кыргызстана в "крутое пике".

Причем, удивлял и сам поход главы правительства к формированию кадров. На должности ставили людей, имеющих лишь косвенные познания в областях, вверенных им ведомств. Например, министром МЧС был назначен вице-мэр Оша Замирбек Аскаров. А главой Минздрава Космосбек Чолпонбаев. Чем закончилось последнее назначение в режиме ЧП и ЧС, все хорошо помнят.

- Вам следовало поставить компетентных руководителей на должности в правительстве при вступлении в должность, - возмущался депутат Максат Сабиров.

Другой, ныне уже бывший парламентарий Исхак Масалиев, и вовсе предлагал главе кабмина взять на себя ответственность за происходящее и добровольно подать в отставку. Особенно после провала с организацией помощи и выделением средств в режиме ЧС и ЧП. Но и здесь премьер сделал "хорошую мину при плохой игре".

Экономическое пике

В итоге и без того шаткая экономика полетела по всем показателям. И это при том, что даже за прошлый год, согласно отчету Минфина, дефицит республиканского бюджета уже составлял всего 854 млн сомов. А расходы госказны, превышали ее доходы.

Никаких показательных реформ не было проведено и по линии здравоохранения. Это стало ясно с ситуацией по обеспечению медиков СИЗ, выделением средств по линии ФОМС, хотя здесь есть отдельная вина Минфина. В последнем ведомстве и вовсе творятся чудеса с выделением средств по линии ГИК и ЖСКК. Да такие, что в расследование уже активно включился Финпол. При этом, премьер упорно закрывает глаза и на нарушения и отдыхает в отпуске.

Показательны чудеса и в провалах правительства с привлечением инвестиций. Это касается, например, отказа от строительства логистического центра в Нарыне китайскими предпринимателями. В итоге республика вновь оказалась на гране международного арбитража. Ведь деньги были выделены, а соглашение разорвано в одностороннем порядке. Не говоря о невозможности качественно экспортировать товар на рынке того же ЕАЭС.

Германия, работающая в качестве донора с Кыргызстаном практически с начала независимости страны, также заявила о завершении в последующие годы программ, реализуемых GIZ и KfW. Они помогали в продвижении реформ медицины, образования и экономики.

Не может, как выяснилось, правительство Абылгазиева конструктивно решать вопросы и с местным населением. Это вылилось в череду антикитайских акций на ряде горнопромышленных предприятиях республики. Работа рудников была парализована, а соседнее государство – основной кредитор страны - выдвинуло ноту протеста. И это при практически при полном отсутствии потенциальных инвесторов. Их, к слову, завлечь в республику действующему кабмину за два года работы тоже особо не удалось. Особенно по линии энергетики, о развитии которой ведут лишь систематические декларативные беседы в стенах правительства.

О приграничных конфликтах, связанных с демаркацией и делимитацией границ и вовсе отдельный разговор. Последние два года стали рекордные по их количеству. Причем, часть из них заканчивалась ранениями, в том числе, силовиков. Представители правительства выезжали, разговаривали, а точнее, пытались поговорить с местным населением,уезжали, и ситуация повторялась...

Однако практически на все недочеты премьер пожимал плечами и ссылался на некомпетентность своих предшественников.

- Недоверие укоренилось в людях в результате прежних решений,- ответил Абылгазиев.

Судорожное правительство

В условиях пандемии и падении налогов и доходов в госказну, правительство больше напоминало умирающего в судорогах. Два пакета антикризисных мер вылились в итоге в инициативу по повышению налога на руду и концентраты для золоторудных компаний, а также предложение по введению акциза на нефтесодержащую продукцию.

Справедливости ради нужно напомнить, что правительство предложило финансирование для малого и среднего бизнеса. В частности, предусмотрена выдача беззалоговых кредитов. Часть средств направят на поддержку предпринимателей в регионах. Однако, уже сейчас ясно, что реальная помощь дойдет не до всех. Тем более, представитель кабмина оговорился, что из-за пандемии коронавируса с начала 2020 года выпадение доходов в бюджете страны из-за непоступления таможенных и налоговых отчислений составило почти 10 млрд сомов. Депутаты ЖК и вовсе считают, что сумма будет в разы выше - 35-38 млрд сомов. А это говорит лишь о том, что бизнесу и населению нужно рассчитывать лишь на себя.

Недовольство действиями премьера наверху явно накапливалось давно. Но, несмотря на это, молчаливый Абылгазиев, как его окрестили эксперты, продержался на своем посту достаточно долго, в отличие от своих предшественников – 2 года. Вот только никаких реформ страна от него так и не увидела.

Важно отметить и то, что "кудай буюрса" премьера не так и безобидно. Кыргызстан законодательно является парламентской республикой. А в этом случае главным рычагом положительных перемен и важных решений в стране должен быть именно премьер. Вот только дождаться подобной позиции от нынешнего кабмина и тем более его главы, к сожалению, не удалось.

В настоящий момент неясно, будет ли менять 7-ой этаж "коней на переправе" в лице Абылгазиева и его правительства за полгода до парламентских выборов. Тем более, что новый созыв ЖК в любом случае будет после своего избрания формировать новый кабмин.

Однако понятно другое. На это место нужен не просто человек "из власти", а реальный реформатор. Именно на его плечи ляжет вывод экономики из состояния шока, а населения - из социального недовольства. Вот только даже отечественные эксперты таких людей во власти пока не видят.

Напомним, 20 апреля 2018 года депутаты избрали Мухаммедкалыя Абылгазиева премьер-министром на внеочередном заседании парламента. За него проголосовали 115 депутатов. Нардепы также утвердили состав, структуру правительства и программу нового главы кабинета министров