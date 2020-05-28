На границе КР и РТ произошел инцидент. Начато расследование

Таджикские СМИ со ссылкой на пограничные войска ГКНБ республики распространили информацию, что на приграничной территории произошел инцидент со стрельбой. По их версии, гражданин Кыргызстана выстрелил в гражданку Таджикистана. Женщина получила ранение в предплечье.

Пограничная служба Кыргызстана опровергла данную информацию.

"...сведения по предварительным данным не соответствуют действительности", - сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Кыргызстана.

Накануне, 27 мая, в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей по Баткенскому и Исфаринскому направлениях для выяснения всех обстоятельств. Погранпредставители Кыргызстана и Таджикистана обсудили мероприятия по профилактике и недопущению правонарушений и конфликтов на приграничной территории. Участники встречи выразили заинтересованность в проведении объективного разбирательства по данной информации.

В настоящее время ведется расследование двух государств произошедшего инцидента.

"Государственная пограничная служба призывает таджикскую сторону не распространять недостоверную информацию в СМИ и объективно оценивать события происходящие на совместной границе", - сообщили в ГПС КР.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.