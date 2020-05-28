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Кыргызстан получит почти $500 млн внешней помощи. Как потратят средства?

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- Екатерина Улитина
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На сегодня есть договоренность о предоставлении Кыргызстану финансовой помощи от международных доноров в сумме более 462 млн долларов. Напомним, Кыргызстан обратился к международным финансовым организациям за помощью в связи со сложной экономической ситуацией, которая стала следствием пандемии COVID-19.

Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сообщает какие международные организации предоставят Кыргызстану помощь и на какие цели будут расходоваться полученные средства.

Международный валютный фонд

От Международного валютного фонда поступили два транша в размере почти 242 млн долларов (241 948 003) в кредит. Все они направлены на пополнение республиканского бюджета.

Азиатский банк развития

Азиатский банк развития выделит три транша. По первому траншу соглашение с финансовым институтом подписано, уже начались внутригосударственные процедуры. К началу июня ожидается поступление 50 млн долларов, половина из которых - грант, вторая половина - кредит. Второй транш так же в 50 млн долларов отправят после одобрения Советом директоров АБР. Вся сумма будет предоставлена в кредит. Эти два транша будут направлены на поддержку бюджета.

Помимо этого АБР выделяет еще 20 млн долларов. Из которых половина грант, другая – кредит. Эти средства направят на инвестиционный проект по закупке медицинских принадлежностей и лекарственных средств, необходимых для борьбы с COVID-19. Обсуждаются детали проекта с АБР.

Всего Азиатский банк развития выделяет 120 млн долларов.

Всемирный банк

Всемирный банк выделяет деньги на реализацию двух инвестиционных проектов – "Экстренный проект по COVID-19" и "Повышение устойчивости к стихийным бедствиям в Кыргызстане". Сумма предоставляемых средств - 21 млн 150 тысяч долларов. Половина из них - кредит, другая - грант. Проекты предполагают закупку средств и оборудования для сектора здравоохранения

Исламский банк развития

Исламский банк развития из сэкономленных средств действующих проектов в Кыргызстане дает кредит на 15 млн долларов для приобретения медицинских препаратов.

Европейский союз

Европейский союз выделяет 15 млн 300 тысяч евро на реализацию образовательной программы. Для мероприятий по цифровизации предусмотрено 6 млн евро. Для сферы социальной защиты - 9 млн 500 тысяч евро. Всего Европейским союзом для Кыргызстана выделяется 33 млн 880 тысяч долларов на грантовой основе.

Германский банк развития

Встречные фонды Германского банка развития в сумме 30 млн 352 тысяч 500 долларов будут использованы для поддержки фермеров в целях дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/388441
Теги:
АБР, МВФ, грант, кредит, Европейский союз, Исламский банк развития, Кыргызстан
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