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Запрет на вывоз нефтепродуктов из КР: Предательство или забота о народе?

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- Бакыт Басарбек
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Министерство экономики КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления "О введении временного запрета на вывоз нефтепродуктов с территории Кыргызской Республики". Согласно документу, Кыргызстан, благодаря значительным инвестициям в отрасль, наращивает объемы добычи нефти и производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов. Однако, несмотря на увеличивающиеся объемы добычи, Кыргызстан не покрывает в полном объеме потребности населения в нефтепродуктах, которые обеспечиваются за счет импорта. С этой целью ведомством было предложено установить временный запрет на вывоз с территории страны бензина, дизельного топлива, газойла и мазута.

Это официальное объяснение причин принятия данного документа, однако складывается впечатление, что ведомство не учло все подводные камни, которые чреваты негативными последствиями для самих кыргызстанцев, о которых, кстати, так печется Минэкономики. К примеру, есть мнение, что при принятии этого постановления значительно пострадает отечественное производство нефтепродуктов.

Кто покупает кыргызстанский бензин?

Как было выше указано, целью данного постановления является обеспечение потребности кыргызстанцев в нефтепродуктах путем введения запрета на вывоз последних из страны. По данным СМИ, автором этого постановления является заместитель министра экономики Эльдар Алишеров и в связи с этим возникает вопрос: все ли плюсы и минусы учел чиновник при создании этого документа?

Начнем с того, что по данным Минэкономики объем производства бензина в Кыргызстане только за 2019 году составил 103 тыс. тонн, из которых только 23 тысячи тонн ушли на экспорт в Таджикстан. Дизельного же топлива было произведено в Кыргызстане 81 тысяч тонн, из которых 16 тысяч тонн купили Таджикистан и Узбекистан. И это при том, что объём производства бензина в 2019 году по сравнению с предыдущим годом сократился в 2 раза. Можно ли в таком случае говорить о том, что временный запрет на экспорт всех нефтепродуктов улучшит ситуацию с потребностями граждан Кыргызстана на эту продукцию.

Также не стоит забывать, что НПЗ в Кыргызстане производят топлива низких экологических классов К2 и К3, выпуск которых на территории ЕАЭС запрещен с начала 2018 года. По этой причине Кыргызстан получил отсрочку до 2023 года для завершения работ по модернизации, наладки технологического производства и полной подготовки отрасли к выполнению требований техрегламента ЕАЭС. Проще говоря кыргызстанский бензин пока не в состоянии конкурировать с тем же российским топливом, которое по своим качествам больше ценится у отечественных водителей.

Саботаж или все таки забота о народе?

Все вышеперечисленные факты Алишеров должен знать, как и то, что НПЗ в Кыргызстане также производят мазут, который экспортируется в другие страны. Так только в начале этого года ОАО "Кыргызнефтегаз" начал поставлять этот нефтепродукт в Грузию. Первая партия и далеко не последняя из 49 цистерн уже ушла в кавказскую республику. А с учетом того, что на этом предприятий работают около 3 тысяч работников, то можно только предположить, где они все окажутся, осуществи правительство идею чиновника.

Возможно, по этой причине политолог Бакыт Бакетаев назвал это постановление Минэкономики саботажом политики президента.

- Любой студент знает, что экспорт - это валюта. А министерство хочет своим постановлением остановить экспорт мазута за рубеж. Президент сам говорит, что необходимо развивать производство и если мы этим самым остановим НПЗ, то разве это не саботаж? Кроме того, наши конкуренты из других стран обязательно воспользуются нашим затишьем и займут освободившуюся нишу. Разве – это не предательство интересов страны? Автора постановления вообще надо за это по-хорошему привлечь к уголовной ответственности, - сказал он VB.KG.

Заведующий кафедрой "Экономика и управление" Международного университета Кыргызстана, доктор экономических наук, профессор Толонбек Абдыров в разговоре с VB.KG отметил, что ведомство при принятии этого постановления должно предусмотреть все риски.

- В министерстве должны продумать, что в случае недополучения всех будущих расходов, связанных с потерей рынка для производителей нефтепродуктов, как это будет восполнено и что будет сделано в этом направлении? К примеру, собираются ли они внешний спрос на мазут обеспечить у нас в стране? То есть производители не должны, скажем так, по воле государства потерять свои рынки, а потом и свои бизнес. Поэтому все эти вопросы должны быть предусмотрены в плане антикризисных мер. А просто брать и ограничивать, ссылаясь на благие намерения, так не должно быть, - сказал он.

Эксперт также напомнил про контрабанду ГСМ, которая, по его словам, занимает значительное место в теневой экономике страны.

- Очень большими партиями через нашу страну контрабандным путем провозят ГСМ и поэтому важно именно этот вопрос отработать. Легче всего ограничить либо запретить, а вы попробуйте с этой стороны решить эту проблему. То есть как вы собираетесь пресечь эту контрабанду и как сделать так, чтобы мимо казны ни литра ГСМ не прошло. Тогда возможно не придется вводить ограничения, - добавил Толонбек Шакирович.


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URL: https://www.vb.kg/388442
Теги:
ГСМ, Кыргызстан, Министерство экономики, бензин, скандал
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