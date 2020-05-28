Премьер-министры стран СНГ обсудят борьбу с угрозами

Заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится 29 мая. Оно пройдет в формате видеоконференции, сообщили в Исполкоме СНГ. Ожидается, что главы премьер-министры обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве, а также рассмотрят широкий спектр вопросов по другим направлениям совместной деятельности. В том числе - вопрос о совместных усилиях этих стран по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Одним из ключевых документов, вносимых на рассмотрение СГП, станет проект Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. Он, как заявлено, сохраняет преемственность действующего документа и будет осуществляться в соответствии с Планом мероприятий по ее реализации в два этапа (2021–2025 и 2026–2030 годы).

В документе отражены согласованные подходы стран-партнеров в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.

Основной целью Стратегии названо создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития, повышения уровня жизни и благосостояния граждан. А ее реализация "позволит повысить конкурентоспособность экономики государств – участников СНГ и будет содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах и укреплению позиций СНГ в мирохозяйственных связях".

Главы правительств планируют, кроме того, подписать ряд документов, направленных на расширение и углубление сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.