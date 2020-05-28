"ЕЭК настолько обнаглела, что раздавала поручения странам в угоду РФ"

Евразийская комиссия в последнее время настолько обнаглела, что стала раздавать поручения министерствам стран-участниц в угоду РФ. На уровне простых экспертов было постоянное замешательство и непонимание: что делать, как отвечать, как реагировать. Об этом написал казахстанский телеграм-канал RadioShalQal.

Политические госслужащие были дезориентированы не меньше и предпочитали откладывать решение этих вопросов, продлевая сроки исполнения.

- Именно поэтому, весь экономический блок правительства стоял на ушах после выступления Токаева по ЕАЭС. И дело не в том, что их поразила его дерзость. Гораздо важнее то, что его акценты сдвинули с места многие процессы в государственных органах. Президент задал повестку, обозначил курс, и буквально сейчас в недрах исполнительной власти готовятся десятки, если не сотни, записок, базовым смыслом которых является банальное "идите куда подальше… документы требуют детального изучения". Кого мы должны благодарить за сей спич? Этот вопрос сейчас волнует многих. На самом деле не все так просто, как кажется. Это, скорее, результат коллективной работы и Минэкономики, и МИДа, и даже Совбеза, - добавил автор поста.

Напомним, недавно президент РК Касым-Жоомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции. Токаев резко высказался о предлагаемой стратегии развития ЕАЭС, увидев в ней ограничение суверенитета. В итоге Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года на заседании высшего Евразийского совета не была принята.

Примечательно, что уже на следующий день по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Ими был обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС.