Кыргызстан и Казахстан договорились об обмене и импорте электроэнергии

Кыргызстан и Казахстан договорились о поставках электроэнергии. В рамках взаимообмена в Кыргызстан поступит 330 млн кВтч., кроме того, Кыргызстан готов импортировать до 500 млн кВтч. из соседней республики. Об этом сообщает Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

После серии переговоров, которые продолжались в течение месяца, 26 мая председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Эмиль Осмонбетов и вице-министр экологии, геологии и минеральных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев подписали протоколы переговоров.

Так, согласно достигнутым договоренностям, Кыргызстан и Казахстан договорились о товарообмене электроэнергии в объеме 330 млн. кВтч. Летом Кыргызстан будет поставлять электроэнергию с пропуском воды для орошения пахотных земель в Казахстане. Казахстан вернет этот же объем электроэнергии осенью с сентября по ноябрь. Стороны договорились об условной цене взаимных поставок в 0,0000001 долл. США за 1 кВтч.

При этом казахстанская сторона обязуется оплатить услуги по передаче электрической энергии по национальным сетям Кыргызской Республики в рамках товарообмена в объеме до 300 млн.кВтч до конца 2020 года по тарифу 0,21 сом за 1 кВтч (без учета НДС 12%), на общую сумму до 70,56 млн. сом (с учетом НДС).

Кроме того, стороны договорились об импорте электроэнергии из Казахстана. Решение было принято в связи с маловодным периодом. В этом году прогнозируется низкая приточность реки Нарын (по прогнозам Кыргызгидромета 91%) в вегетационный период 2020 года. В связи с этим, без импорта существуют риски по недостаточному накоплению воды в Токтогульском водохранилище, что в будущем может привести к дефициту электроэнергии и вынужденному ограничению потребителей электрической энергии.

Поставки составят 500 млн.кВтчпо по ровному суточному графику с сентября по декабрь.

Цена поставляемой электроэнергии - 2,4 цента США за 1 кВтч на условиях DAP(Инкотермс-2010) на границе раздела балансовой принадлежности сетей энергосистем Казахстана и Кыргызстана.

Отметим, Казахстан в маловодные годы уже импортировал электроэнергию из Казахстана. В 2015 цена составляла - 5 центрв, в 2016 - 3 цента за 1 кВтч.