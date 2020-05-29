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Мухаммедкалый Абылгазиев не был студентом МУКа?

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях обсуждают экономическое образование премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Руководитель диаспоры кыргызстанцев в США Kyrgyz Club Айбек Хакимов написал в социальных сетях, что не помнит студента МУКа Абылгазиева.

"Ради интереса почитал биографию премьер-министра и нашел очень интересный факт.

В биографии указано, что Абылгазиев в 1997 году закончил факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.

В 1997 году был первый выпуск университета открывшегося в 1993 году.

Я был среди первых 60-ти студентов первого набора факультета экономики и бизнеса данного учебного заведения и помню всех поименно, так как был старостой. Абылгазиева среди студентов не было. Я уточнил у нескольких однокурсников, они тоже не помнят его. Заочного отделения тоже не было.

Интересно, как Абылгазиев получил диплом МУКа? Хотя чему удивляться, в нашей стране всё возможно", - написал Айбек Хакимов.

Между тем, руководитель отдела информационного обеспечения аппарата правительства Чынгыз Эсенгулов опроверг слова Айбека Хакимова, назвав их ложными.

По его словам, в ближайшее время будет предоставлена официальная информация и документы, подтверждающие высшее образование Мухаммедкалыя Абылгазиева. Международный университет Кыргызстана также готовит ответ.

Отметим, в биографии Мухаммедкалыя Абылгазиева написано, что у него два высших образования. В 1994 году он окончил Сельскохозяйственный институт имени Скрябина, по специальности - агроном. В 1997 году получил диплом факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/388465
Теги:
вуз, образование, Кыргызстан, премьер-министр, Мухамметкалый Абулгазиев
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