Волшебной таблетки от COVID–19 не будет

Российские ученые утверждают, что единого препарата для лечения вызываемого коронавирусом COVID–19, скорее всего, не будет.

Коронавирус можно победить лишь комплексно. Вопреки заявлениям американских коллег, которые громко объявили об открытии антител, полностью блокирующих коронавирус. Специалисты ведущих отечественных лабораторий борются с новым вирусом сразу по нескольким направлениям. Почему в случае с COVID–19 необходимо комплексное лечение?

Биотехнологическая компания из Кремниевой долины утверждает, что лекарство от коронавируса найдено. И предлагает лечить больных с помощью синтезированных антител - STI–1499.

- Мы обнаружили нейтрализующие антитела - очень активные. Небольшое количество антител будет обволакивать вирус. Они не позволят заразить нормальные клетки, - заявил основатель компании Sorrento Therapeutics Генри Ли.

Теоретически это не исключено, говорят российские ученые. Но свои исследования американская компания провела только в пробирках - in vitro, разработчики не могут подтвердить результаты даже на лабораторных животных. В России, оказывается, это направление уже проработали.

- Мы рассматривали такой препарат. Для нас это наиболее простой продукт, который мы могли бы сделать, потому что очень много производим антител. У нас есть сомнения в терапевтическом эффекте, который они смогут оказывать, - рассказывает директор компании "Биокад" Дмитрий Морозов.

Сейчас нужно лекарство более глубокого действия. Российские ученые заметили, что коронавирус в чем–то похож на ревматоидный артрит. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм уничтожает сам себя слишком мощным иммунным ответом. Совсем как COVID–19, который при осложнениях может вызвать цитокиновый шторм. А лекарство, которое блокирует это процесс у тех, кто болеет артритом, уже есть - называется левилимаб.

- Мы видим, что препарат работает, - отмечает Дмитрий Морозов. - Он показывает существенный эффект. Применяя препарат на самых ранних стадиях, когда осложнения только появляются, мы можем существенно изменить картину течения заболевания.

Были срочно начаты клинические испытания препарата от артрита применительно к пациентам с коронавирусом.