Позорно экономить на рекордах. Кто поможет кыргызстанскому спорту?

Минфин сократил бюджет Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту на 311 миллионов сомов. По признанию главы этого госагентства Каната Аманкулова, принятое решение парализует деятельность атлетов и тренеров. А всего через два–три месяца возобновятся лицензионные турниры перед Олимпиадой–2021 в Токио. Следовательно, представительство Кыргызстана на главных Играх современности будет минимальным.

Приплыли...

Как ни странно, но общество вяло отреагировало на этот вердикт финансистов. Лишь депутат Жогорку Кенеша Жанарбек Акаев заявил о необходимости оказать достойную поддержку хотя бы членам сборной страны, но его голос услышан не был. Отмолчалось правительство, даже из аппарата президента не поступало никаких возражений. А ведь наши депутаты и высокопоставленные чиновники жутко любят возглавлять делегации Кыргызстана на Олимпиадах и Азиадах.

Попутно также сообщим, что в нынешнем году не откроются детские пришкольные лагеря, в которых дети участвовали в различных соревнованиях по самым массовым видам спорта, не будут проходить и состязания среди тинейджеров по месту жительства. И дело не только в треклятой пандемии, но и в отсутствии средств на проведение детских спартакиад. А столичные ДЮСШ, как сказали в городском управлении физической культуре и спорту, начнут работу лишь в конце июля. То есть почти все лето дети будут слоняться без дела. Готовьтесь, сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних, вам предстоит немало работы в грядущие жаркие дни.

Ничего не изменилось в сознании наших чиновников. Они по–прежнему, как и 10–20 лет назад, финансируют оздоровительную отрасль по остаточному принципу. И в случае каких–либо невзгод первым делом сокращают спортивный бюджет. Власти никак не могут понять, что физкультура и спорт так же важны, как и здравоохранение и образование.

С протянутой рукой

Все последние годы спорт в стране влачил жалкое существование. Количество ДЮСШ сократилось чуть ли не в десять раз, истреблялись даже простейшие спортивные сооружения по месту жительства и в школах, в стране не было построено ни одного крупного стадиона или спорткомплекса, лучшие атлеты уже давно выступают за команды других стран.

Руководители Госагентства по спорту постоянно просили правительство и депутатов увеличить финансирование оздоровительной отрасли, но всегда получали отказ. Лишь перед Олимпиадами Минфин подкидывал спортсменам какие–то жалкие крохи, но они не спасали нас от поражений на Играх. И не могли спасти. Ведь для побед на Олимпиадах требуется не разовая подачка, а систематическая поддержка атлетов.

Выскажу крамольную мысль, но молчать уже нет сил. Это даже в некотором (очень некотором!) смысле хорошо, что в спорте Кыргызстана произошла такая катастрофа. Может, хоть она сподвигнет чиновников на проведение кардинальных реформ в оздоровительном движении.

После Олимпиады в Пекине–2008, на которой наши борцы греко–римского стиля Канат Бегалиев и Руслан Тюменбаев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно, государство на подготовку атлетов к последующим Играм затратило 120 миллионов долларов. Однако бюджетные деньги были израсходованы неэффективно.

На Олимпиадах 2012 и 2016 годов кыргызстанцам ни разу не удалось подняться на пьедестал почета.

Рядовые налогоплательщики вправе спросить у спортсменов и их руководителей: почему их деньги расходуются, а результата нет? Но на этот вопрос никто из чиновников предпочитает не отвечать.

Руководители госагентства хвастаются, что на прошедших в 2018 году Азиатских играх в Индонезии кыргызстанские атлеты завоевали 20 медалей. Но при этом они не любят говорить о низком рейтинге этих континентальных состязаний. В них, по подсчетам казахстанских спортивных журналистов, принимают участие лишь минимальное число победителей и призеров Олимпийских игр, а также чемпионатов мира. И причина тому проста. Спортсмены получают за победы на Азиадах более чем скромные гонорары. А спорт высших достижений сегодня стал бизнесом.

Спорт - это социальный лифт

Государство не придет на помощь спортсменам и в ближайшем будущем. Кыргызстан и без этого в долгах как в шелках. Не до спорта будет властям. Тем более что в 2024 году начнется пик выплат по ранее выданным стране кредитам. Так что же, теперь махнуть рукой на здоровье наших граждан и спорт высших достижений? Как–то это не разумно. Ведь на сегодняшний день, согласно данным Минздрава, 40 процентов учеников младших классов больны сколиозом (искривление позвоночника), 40 процентов старшеклассников имеют два–три хронических недуга, по уровню смертности от сердечно–сосудистых, онкологических, и других заболеваний мы занимаем одно из первых мест в мире. Средняя продолжительность жизни в Кыргызстане не превышает 69 лет. Если число граждан Кыргызстана увеличивается с каждым годом на два процента, то инвалидов становится больше ежегодно на 6 процентов.

Возникает вопрос: где же выход? Он в предоставлении стимулов кыргызстанцам для регулярных занятий спортом. Доктор социологических наук, профессор, мастер спорта СССР по самбо Болот Мотукеев несколько лет назад разработал "Концепцию по формированию ценностных установок и мотивов поведения человека в сфере физкультурно–спортивной деятельности". Звучит, правда, несколько туманно, но тем не менее, если этот труд будет внедрен в нашу действительность, многие проблемы, связанные с укреплением здоровья человека и выступлениями спортсменов на международной арене, благополучно решатся.

Мотукеев пишет: "Мы, как известно, живем в стране с рыночной экономикой, следовательно, физкультурно–спортивные услуги необходимо превратить в высокодоходный экономический товар. Он, этот товар, будет направлен на развитие физкультуры и спорта на основе контрактов".

Основная идея профессора в том, что спорт, по его убеждению, должен стать социальным лифтом для кыргызстанцев. То есть наши граждане обязаны четко знать, что если они будут регулярно заниматься спортом, то станут успешными людьми. Не полностью, конечно, но в значительной степени.

Все очень просто. Старшеклассник, успешно сдавший на "пятерку" нормативы по физкультуре, принимается на бюджетные отделения вузов. Студент, регулярно занимающийся спортом и с честью защищающий честь родного вуза на универсиадах, освобождается от оплаты за учебу. Военнослужащий, победивший в армейских состязаниях, досрочно демобилизуется, сотрудники госучреждений, которые регулярно участвуют в соревнованиях, получают надбавки к заработной плате, внеочередное повышение по службе.

Конечно, эти идеи нуждаются в подкреплении законами, но ведь вся нормативно–правовая база у профессора Мотукеева готова. Ее хоть сегодня могут рассматривать депутаты Жогорку Кенеша.

Физкультурно–спортивные услуги должны стать товаром, за который, хотим мы того или нет, нужно платить. Оплату занятий спортом, по утверждению автора концепции, не нужно делать высокой - максимум 200 - 300 сомов в месяц. В среднем! Так что она будет посильной даже не очень богатым семьям.

Для этих занятий людям потребуются спортзалы, то есть появится спрос на спортивные объекты. И здесь уже бизнесмены не останутся в стороне. Предприниматели научились улавливать спрос на те или иные предложения. Как следствие появится необходимость в специалистах - строителях. А это уже сократит безработицу.

Появится также спрос и на тренеров. Сейчас 60 процентов выпускников Кыргызской академии физической культуры и спорта по специальности не работают. Трудиться тренерами за 5–6 тысяч сомов в месяц - удовольствие ниже среднего. Но, если будут созданы платные секции, дипломированные специалисты охотно будут открывать частные спортивно–оздоровительные клубы. И это тоже приведет к сокращению безработицы.

Как известно, в Кыргызстане проживает более шести миллионов человек. Не будем учитывать новорожденных и малышей, инвалидов и стариков. Но четыре миллиона точно придут в спортклубы укреплять здоровье. Ведь перед людьми будет стоять цель: с помощью спорта стать успешным человеком.

Теперь умножим четыре миллиона на 300 сомов. Получается фантастическая сумма: миллиард 200 миллионов сомов будут ежемесячно зарабатывать частные спортивные клубы страны. Разве такая игра не стоит свеч?

Существует прописная истина: массовость рождает мастерство. В этих частных клубах, однозначно, появятся спортивные дарования, на которые обратят внимания тренеры по всем основным видам спорта.

Не только спортклубы, но и фирмы, строящие здания для них, будут выплачивать налоги. Уже поддержка бюджету! Меньше будет праздношатающихся молодых людей - значит, криминогенная ситуация в стране улучшится.

Стимулы еще никто не отменял

Кто думает, что профессор Мотукеев занимается маниловщиной, глубоко не прав. Хотя бы потому, что в западных странах государственные органы редко помогают спортсменам. Там частные спортклубы правят балом: оздоравливают население, ищут талантливых молодых людей. Подобные спортивные объединения есть даже при каждом колледже, университете.

Следующий этап роста молодого спортсмена: спортивные федерации. Они продолжают заниматься воспитанием юных дарований. В частности, подыскивают им высокопрофессиональных тренеров, организуют соревнования для повышения мастерства. Мы же весь воз спортивных проблем взвалили на госбюджет, а это при рыночных отношениях просто невозможно.

Откроем небольшую тайну. Наши тренеры, для того чтобы хоть как–то обеспечивать свои семьи, уже давно негласно взимают плату за свои услуги с учеников. Деньги кладут себе в карман. Сколько средств от этого потеряла наша казна - одному Богу известно. А ведь это проявление коррупции в чистом виде. Другими словами, у нас и здесь сложились какие–то извращенные рыночные отношения, точнее, противозаконные.

Конечно, Болот Мотукеев не один раз предлагал рассмотреть чиновникам свою концепцию, но каждый раз наталкивался на глухую стену непонимания. Не хотят облеченные властью господа проводить глубокие реформы в спорте. Привыкли жить по старинке. Так, конечно, удобнее и спокойнее. Но жизнь требует решительных перемен.

Нынешнему директору госагентства Канату Аманкулову удалось, казалось бы, невозможное. Осенью прошлого года он добился увеличения финансирования спортсменов с 600 миллионов сомов почти до миллиарда. Такой бюджет позволил бы достойно подготовить наших ведущих атлетов к лицензионным турнирам, но все вышло с точностью до наоборот.

300 миллионов сомов было уже израсходовано за истекшие полгода. Другие 300 миллионов уйдут на зарплату и стипендии (Минфин обязан их выплатить). А вот на те 311 миллионов сомов, которые госагентство уже не получит, и планировалось развернуть подготовку сборников к предолимпийским состязаниям и проведению в Кыргызстане нескольких международных турниров. Этих денег, кстати говоря, хватило бы для завоевания еще 10–12 лицензий.