Минсельхоз прогнозирует высокий урожай пшеницы -2020

Минсельхоз в этом году прогнозирует высокую урожайность зерновых культур. К тому же, в рамках обеспечения продовольственной безопасности увеличены площади их посевов. Об этом на брифинге заявил глава ведомства министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.

Он отметил, что в кризисной ситуации для нас на первое место вышло обеспечение населения хлебом.

- Принято решение об увеличение площади посевов зерновых. Пшеницы засеяно в этом году 247, 6 тысяч гектаров. Также возросли на 1 тысячу гекторов площади кукурузы, значительно увеличились гектары под зернобобовые и ячмень. Думаем, к 2022 году мы сможем полностью обеспечить себя пшеницей, увеличив ее урожай до 1 млн тонн. Для этой цели в нынешнем году мы увеличим и посадку озимых зерновых культур, - отметил Чодуев.

Глава Минсельхоза также отметил, что, несмотря на пандемию, весенне-полевые работы прошли нормально и завершились почти на две недели раньше, чем в прошлом году.

- Наше министерство оперативно отреагировало на трудности связанные с карантином и оказало своевременную помощь сельским производителям в обеспечении посадочным материалом и ГСМ. Хочется подчеркнуть и тот факт, что для сохранения плодородия почвы и обеспечение животных кормами, расширилась и площадь кормовых культур на 12 тысяч га, составив более 300 тысяч га, - подчеркнул Эркинбек Чодуев.