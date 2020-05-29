Представителю ООН в КР Озонниа Ожиело предложили встретиться и объясниться

Не так давно в стенах Жогорку Кенеша прошли общественные слушания по поводу принятия "Закона об НКО". На мероприятии также было высказано множество различных мнений. Высказали свои мнения и координатор ООН в КР Озонниа Ожиело, и посол Европейского Союза в КР Эдуард Ауэр, которые призвали Кыргызстан не принимать этот закон, который, по их словам, может подпортить имидж страны.

После их выступления глава Общественного фонда "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов и председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов возразили им, но так как к тому времени представителей международных организаций уже не оказалось на месте, то и осталось некоторая недосказанность. По этой причине активисты обратились к ним с открытым заявлением.

Так глава Общественного фонда "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов упрекнул их в том, что они пытаются навязать Кыргызстану свое мнение.

- В своих выступлениях вы выразили сожаление, что из-за вируса не все НКО смогли присутствовать на заседании, но дело в том, что как раз вы на своих мероприятиях приглашаете только свои неправительственные организации, которые озвучивают только вашу позицию. В данной ситуации вы хотите навязать свое мнение, прикрываясь ООН и Евросоюзом, и тем самым надавить на наш народ, чтобы этот закон не принимался. Мне хотелось бы с вами встретиться и объясниться, и если я буду не прав, то я готов извиниться. Но если вы окажетесь не правы, то вы должны будете извиниться перед всем народом Кыргызстана. Тогда даже стоит рассмотреть вопрос о соответствии вас занимаемой должности. Так как вы должны защищать государство в целом, а не интересы отдельных меньшинств, - сказал он.

В свою очередь председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов сравнил выступления Озонниа Ожиело и Эдуарда Ауэра в Жогорку Кенеше с шантажом.

- За последнее время идет процесс двойных стандартов. Координатор ООН в КР Озонниа Ожиело и посол Европейского Союза в КР Эдуард Ауэр в своих выступлениях по сути использовали шантаж, утверждая, что в случае принятия этого закона Кыргызстан потеряет свой имидж. Для меня как гражданина Кыргызстана это неприемлемо, я буду отстаивать свою точку зрения. Сейчас происходит кризис, как в экономическом, так и в политическом плане, но усугублять ситуацию представителям авторитетных организаций абсолютно не приемлемо. Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность ООН и даже прекратил финансирование ВОЗ, подразделения Организации объединенных наций. И это уже о чем-то говорит. Нынешние руководители ООН отошли от тех задач и целей, которые стоят перед организацией. Они должны защищать нации, а не грантированные НПО. Само название Организация объединенных наций уже говорит об этом. Система ООН должна работать на сохранение именно государственности.

Также мне хотелось бы отметить второй момент. Когда некоторые представители ООН под влиянием ЛГБТ начинают защищать их интересы, то мы это рассматриваем как фашистскую идеологию или правовой экстремизм, направленных против нашей страны, - сказал он.

Напомним, 4 марта депутаты в первом чтении приняли поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. В свою очередь сами представители НКО назвали этот закон дискриминационным.