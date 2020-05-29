С 5 июня начнут работать детские сады

С 5 июня возобновляют работу детские сады. Об этом в ходе брифинга сообщил Кубатбек Боронов.

С 5 июня начнут свою деятельность организации дошкольного образования, которые должны соответствовать всем санитарным требованиям в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Причиной начала работы 5 июня является проверка готовности всех учреждений. Детские сады будут проверять мэрия на готовность работать согласно строгим санитарным требованиям", - сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Напомним, детские сады как и другие образовательные учреждения были закрыты в связи распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Родители и сотрудники детских садов неоднократно просили правительство разрешить им работать и даже были готовы выйти на акцию протеста.