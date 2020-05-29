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В Кыргызстане теперь можно усыновить ребенка "онлайн"

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане заработал "Портал предоставления услуг по усыновлению". Сегодня, 29 мая, его презентовал министр труда и социального развития КР Улукбек Кочкоров.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что одним из приоритетных направлений государственной политики является поддержка детей, особенно детей-сирот, детей в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья. А в указе президента об объявлении 2020 года "Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей" говорится об устранении коррупционных проявлений в сфере усыновления.

В связи с чем, сообщается, что Министерством труда и социального развития отводится немаловажная роль работе, направленной на обеспечение прозрачности деятельности, как всей системы, так и по устранению коррупционных рисков в вопросах усыновления.

Усыновление детей, оставшихся без попечения родителей гражданами Кыргызской Республики является приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в семью.

В целях качественного предоставления услуг по усыновлению детей, кандидатам в усыновители, обеспечения доступа к информации о детях, прозрачности процедуры подбора детей и усыновления министерством разработан "Портал предоставления услуг по усыновлению", который размещен на сайте по ссылке: https://mlsp.gov.kg.

В Портале предоставления услуг по усыновлению размещаются статистические данные детей, зарегистрированных в Государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по полу, возрасту и национальности.

Портал предоставления услуг по усыновлению является совершенно новой электронной системой, удобной для пользования гражданам Кыргызской Республики, желающих усыновить ребенка. Портал обеспечивает единый банк данных о детях, что дает возможность гражданам видеть в онлайн режиме данные о детях по всему Кыргызстану.

Гражданин, желающий усыновить ребенка может подать заявление в территориальные подразделения Министерства в электронном формате, не выходя из дома. Согласно заданным критериям ребенка, гражданин после получения статуса кандидата в усыновителей получает доступ к сведениям детей по всей республике. Следует отметить, что раньше территориальные управления имели возможность предоставлять информацию о детях только зарегистрированных в данном районе.

В случае изъявления желания встретиться с ребенком, автоматически формируется направление на встречу с ребенком. По итогам положительного решения кандидата об усыновлении ребенка, портал автоматически формирует приказ о предварительной опеке/усыновлении в течении 24 часов.

В Портале предусмотрены следующие процессы:

  1. электронная подача заявления на получение статуса кандидата в усыновители;
  2. процесс поиска ребенка кандидатом в усыновители по всей республике;
  3. электронная подача заявления кандидата в усыновители на встречу с ребенком;
  4. электронное формирование направления на встречу кандидатом в усыновители;
  5. заполнение результатов встречи онлайн;
  6. получение электронного разрешения на усыновление.


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URL: https://www.vb.kg/388494
Теги:
Министерство социального развития, Улукбек Кочкоров, усыновление, сироты, Кыргызстан
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