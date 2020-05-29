Наша Армия – надежная опора государства. Президент поздравил военнослужащих

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 мая, поздравил военнослужащих Кыргызстана с Днем Вооруженных Сил страны.

Пресс-служба главы государства распространила текст поздравления:

"Товарищи солдаты, сержанты, старшины и прапорщики!

Товарищи офицеры и генералы!

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Поздравляю вас с Днем Вооруженных Сил Кыргызской Республики!

Наша Армия – надежная опора государства в обеспечении суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя страны и защиты ее граждан. В последние годы улучшается материально-техническое оснащение Армии и обеспечение ее современными видами военной техники и оружия. Идет совершенствование системы военного управления и взаимодействия между войсками. Продолжается повышение социального положения военнослужащих – как приоритетная государственная задача.

В год 75-летия великой Победы, мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто закладывал и укреплял славные традиции наших отцов и дедов. Мы должны обеспечить преемственность и развитие боевых традиций защитников Отечества.

Выражаю вам благодарность за патриотизм и добросовестное исполнение воинских обязанностей.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!"