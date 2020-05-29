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Фонд Матраимова передал Минздраву 17 аппаратов ИВЛ (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 29 мая, благотворительный фонд Исмаила Матраимова передал Министерству здравоохранения КР в безвозхмездное пользование 17 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, аппараты ИВЛ жизненно необходимы в лечении больных коронавирусом и является важным оборудованием для людей с пневмонией.

"Помощь Фонда Матраимова своевременна и крайне необходима в сегодняшней нелегкой ситуации. Сегодня фондом предоставлено восемь стационарных и девять мобильных устройств ИВЛ. Ранее фонд выделил 2 аппарата ИВЛ, которые были отправлены в регионы. Оборудование, полученное нами сегодня, также будет распределено по региогнам страны", - сказал он.

Каратаев также добавил, что полученное современное оборудование будет применяться и в других необходимых случаях для спасения жизни людей.

"Эти устройства очень важны, не только в борьбе с пандемией, но и в других ситуациях, когда применение аппаратов ИВЛ понадобятся пациентам", - добавил замминистра.

В свою очередь представитель благотворительного фонда Искендер Матраимов пояснил, что, аппараты ИВЛ были закуплены с учетом потребностей Минздрава КР.

"Во всем мире идет борьба с пандемией и ее последствиями. Наш фонд не стоит в стороне и также оказывает посильную помощь стране. Я надеюсь, что переданные аппараты ИВЛ помогут гражданам в лечение и они смогут поскорее выздороветь и вернутьсяк обычной жизни".

Напомним, благотворительный фонд Исмаила Матраимова во время чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой в стране COVID-19 оказал помощь населению в виде 250 000 медицинских масок, 20 000 экспресс-тестов, 500 защитных костюмов и 500 защитных очков. Также государству были переданы 10 миллионов сомов, а нуждающимся гражданам были розданы продукты питания: мука и растительное масло.


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URL: https://www.vb.kg/388500
Теги:
Минздрав, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Помощь, Райымбек Матраимов
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