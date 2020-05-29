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Глава Верховного суда Гульбара Калиева встретилась с руководителями СМИ

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня председатель Верховного суда Кыргызской Республики Гульбара Калиева встретилась с руководителями и главными редакторами около 20 СМИ города Бишкек. Кроме того, впервые, в мероприятии приняли участие представители крупных областных изданий и телевидений в онлайн-формате.

Также присутствовали Александр Тэнасе, ключевой эксперт Программы "Верховенство права в КР-2-ая фаза" и Илгиз Приев, национальный эксперт Программы "Верховенство права в КР-2-ая фаза"

Участники в своих вопросах затронули различные аспекты деятельности судебной системы: о заработной плате судей, о цифровизации судов, о возможностях судов удаленного допроса в период карантина, об особенностях статуса судей и независимости судебной ветви власти, и прозвучали предложения и пожелания по укреплению взаимодействия судов со СМИ.

Гульбара Калиева ответила на вопросы редакторов откровенно и развернуто. Диалог прошел в атмосфере искренности и открытости.

Такие встречи становятся хорошей традицией и своего рода площадкой, где представители СМИ из первых уст получают информацию о работе судебной системы в целом, проводимых реформах, внедрении цифровых технологий в процесс подготовки и отправления правосудия.

В завершение мероприятия участникам была подарена карманная книга Руководство по взаимодействию судебной системы со СМИ для журналистов освещающих судебные заседания и пишущих о деятельности судебной системе.


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URL: https://www.vb.kg/388504
Теги:
Верховный суд, Бишкек, Кыргызстан, Гульбара Калиева, СМИ
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