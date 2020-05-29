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МУК внес ясность относительно подлинности диплома Абылгазиева (фото)

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- Бакыт Басарбек
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Администрация Академического консорциума Международного университета Кыргызстана предоставила документы, которые внесли ясность относительно появившейся в СМИ информации по поводу подлинности диплома об окончании магистратуры главой Правительства Мухаммедкалый Абылгазиевым.

По данным ВУЗа, действующий премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев, согласно документации университета был зачислен на очное отделение магистратуры "Высшая школа экономики и бизнеса" по специальности Банковское дело в 1995 году и закончил обучение в 1997 году. Об этом свидетельствует копия ниже следующего протокола №7 о сдаче государственного экзамена по банковскому делу, а также документ из архива со списком фамилий всех выпускников потока.

При этом в учебном заведении отметили, что разница в написании фамилии премьер-министра КР Абылгазиева отмечается и в других официальных источниках и является допустимой.

"В архиве университета имеются бухгалтерские документы об оплате контрактного обучения, а также приказ и рапорт о переводе студента Мухаммедкалый Абылгазиева на II курс магистратуры, а также документ с утверждёнными темами магистерских диссертаций. Глава правительства защитил диссертацию по теме: "Экономический анализ операций банка с ценными бумагами"

Отдельно отметим, что в 1995 году в Международном университете Кыргызстана, уже действовала Болонская система двухуровневой подготовки студентов. В 2002 году университет официально подписал Хартию о присоединении к вышеупомянутой системе образования. Таким образом, стоит сделать вывод, что МУК был пионером во внедрении этой системы, а действующий премьер-министр Кыргызстана – Мухаммедкалый Абылгазиев – выпускник первого потока очной магистратуры.

Хотелось бы сделать акцент на том, что глава правительства не единственный из политиков и представителей органов государственной власти, общественных деятелей, кто оканчивал МУК. В нашем ВУЗе учились: глава Нацбанка – Т. Абдыгулов, Министр иностранных дел – Айдарбеков Чингиз Азаматович, ответственный секретарь общественного совета МИД КР – У.Ахметов, экс-премьер-министр – С. Исаков и другие.

Администрация Академического консорциума Международного университета Кыргызстана призывает представителей СМИ и граждан проверять подобную информацию, которая может ввести в заблуждение".


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URL: https://www.vb.kg/388505
Теги:
вуз, студенты, Кыргызстан, скандал, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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