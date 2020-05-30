Строительство в Оше филиала МГУ: важнейшее событие Перекрестного года РФ-КР

Важнейшим событием нынешнего Перекрестного года Кыргызстан – Россия стало начало строительства на территории Ошского государственного университета здания филиала Московского государственного университета имени Ломоносова.

Генеральный консул России в Оше Роман Свистин и ректор Ошского госуниверситета Кудайберди Кожобеков стали главными участниками торжественной церемонии закладки памятной капсулы в фундамент здания будущего филиала МГУ в Оше.

Завершить основную часть строительства 5-этажного корпуса на территории ОшГУ планируется в нынешнем октябре. Первоначальный набор абитуриентов должен составить 60-90 человек, которых будут обучать преподаватели из Москвы.

Сметная стоимость строительства объекта составляет 76 миллионов сомов, финансирование осуществляется за счет ОшГУ. Это – один из немногих вузов КР, который имеет опыт аналогичного строительства в последние годы.

В филиале планируется обучение студентов по специальностям: прикладная информатика и математика, геология, русский язык и литература.

Скандальная подробность из досье VB.KG и газеты "Вечерний Бишкек": при прежних президентах КР решение об открытии в Кыргызстане филиала МГУ объявлялось семь (!) раз. Однако реальные подвижки произошли только сейчас.

Еще подробность: филиалы МГУ уже успешно действуют в Казахстане (Нур-Султан), Узбекистане (Ташкент), Азербайджане (Баку), Таджикистане (Душанбе), Армении (Ереван) и в Словении (Копер).