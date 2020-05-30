Паркуйтесь под солнцем и можете не бояться коронавируса

Создающийся в салоне парниковый эффект дезинфицирует не только обивку и другие поверхности, но и оставленные в машине вещи.

Любой, кто садился в припаркованную на солнце машину, удивлялся, как быстро успел раскалиться салон. Поэтому не рекомендуется оставлять в автомобиле животных и детей. Даже "на минуточку".

Теперь от парковки на солнце есть польза. Эффективность дезинфекции салона солнцем подтвердили ученые из Университета Джорджии (США). Оказалось, что коротковолновое излучение солнца, проникающее сквозь автомобильные стекла, легко убивает вирус, который вызывает COVID–19.

Даже когда на улице всего 20 градусов тепла по Цельсию, салон автомобиля может разогреваться до 45 градусов за час. Если же на улице 27 градусов, можно быть уверенным, что через час в салоне машины будет пекло - 50 градусов. У людей такие температуры вызывают тепловой удар, а вирусы гибнут, пишут ученые в исследовании.

Повышение же температуры до 55 градусов убивает 99,99% вирусов всего за 20 минут. При 65 градусах - за пять минут.

Дезинфекция салона в период карантина - весьма актуальная тема. Эксперт поделился с нами советами о том, как ее провести не испортив химическими средствами обивку.

Когда дело доходит до дезинфекции салона, владельцы сталкиваются с тем, что пластик и хром может портиться в результате взаимодействия с различными веществами. Хорошая новость: защитить салон автомобиля от вирусов довольно просто и без разъедающих препаратов. Об этом заявляет эксперт международной компании, производящей бытовую химию, его советы, по сути, демарш против продукции работодателя.

Главным оружием против вирусов эксперт назвал мыло, которое легко уничтожает вирус. И без последствий для обивки салона.

Вопреки расхожему навязанному мнению дезинфицирующие средства для рук и продукты на спиртовой основе справляются с дезинфекцией гораздо хуже мыла. Также следует избегать любых чистящих средств с пометкой, что в них нет моющих средств, - они бесполезны.

Также для дезинфекции отлично подойдут салфетки для снятия макияжа: средства по уходу за кожей обычно содержат увлажняющие средства, которые хороши для кожаного салона или оплетки руля. Кстати, очистители на основе спирта сушат кожаную обивку и крайне нежелательны.

Еще одно эффективное средство - кондиционеры для кожи. Они содержат поверхностно–активные вещества, убивающие микробов. Кроме того, они уменьшают поверхностное натяжение воды, помогая ей проникать глубже и вымывать вирусы из труднодоступных микротрещин.

Независимо от того, какой препарат вы выбрали, не забывайте протирать поверхности после обработки. Не следует оставлять моющие средства на материалах интерьера.

Следует избегать использования любых растворителей (спирта, ацетона, керосина и т.д.). Не только потому, что они могут повредить дорогие внутренние детали, но и потому, что они на самом деле не влияют на вирусы.

Также следует избегать аэрозольных дезинфицирующих средств, которые, будучи распыленными не по всей поверхности, сводят все усилия по обработке салона на нет.