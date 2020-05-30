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Некоторым иностранцам могут упростить вступление в гражданство РФ

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- Евгений Денисенко
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Иностранцы, чьи дети имеют российское гражданство, могут стать россиянами в упрощенном порядке. С такой инициативой выступило правительство России.

Кабмин РФ предложил ввести упрощенный порядок приема в российское гражданство иностранцев, у которых есть дети старше 18 лет, являющиеся гражданами России. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в июне.

Данный законопроект был принят в первом чтении 4 февраля 2020 года. Сейчас установлено, что иностранцы, проживающие в РФ, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания, если они являются нетрудоспособными и имеют дееспособных детей старше 18 лет. В 2017 году гражданство в соответствии с этой нормой приобрели 7 362 иностранца, в 2018 году - 8250, за 6 месяцев 2019 года - 4 413.

В целях привлечения в экономику дополнительных трудовых ресурсов предлагается исключить такое обязательное условие, как нетрудоспособность, для указанной категории соискателей. При этом условие о дееспособности детей останется обязательным. Это, по мнению авторов инициативы, позволит стать гражданами России только тем иностранцам, которые поддерживают родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.

Также предусматривается, что в упрощенном порядке смогут приниматься в российское гражданство дети, являющиеся иностранными гражданами, которые достигли совершеннолетия в период рассмотрения соответствующих заявлений. Сейчас установлено, что в гражданство России в упрощенном порядке принимаются дети до 18 лет. Но рассмотрение заявлений длится до полугода, и в этот период ребенку может исполниться 18, в связи с чем он утратит основания для приема в гражданство России. Законопроект, подготовленный правительством, исключает такие ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/388524
Теги:
дети, закон, Россия, гражданство, Кыргызстан
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