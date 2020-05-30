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Кыргызстанец пытался незаконно вывезти в Таджикистан медикаменты и алкоголь

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- Оксана Гут
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30 мая пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

В ходе несения службы в местности Жаштык Лейлекского района Баткенской области пограничники задержали автомашину "Мерседес-Спринтер 416" под управлением гражданина Кыргызской Республики С.Р. 1983 г.р., который пытался незаконно вне пункта пропуска провезти на территорию Республики Таджикистан медикаменты и спиртные напитки.

Общая стоимость задержанного груза составила более 3 400 000 сомов.

После составления соответствующих документов задержанный и груз были переданы сотрудникам территориальных подразделений ГТС и ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/388530
Теги:
алкоголь, контрабанда, лекарства, Кыргызстан, Погранслужба
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