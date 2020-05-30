Кыргызстанец пытался незаконно вывезти в Таджикистан медикаменты и алкоголь

30 мая пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

В ходе несения службы в местности Жаштык Лейлекского района Баткенской области пограничники задержали автомашину "Мерседес-Спринтер 416" под управлением гражданина Кыргызской Республики С.Р. 1983 г.р., который пытался незаконно вне пункта пропуска провезти на территорию Республики Таджикистан медикаменты и спиртные напитки.

Общая стоимость задержанного груза составила более 3 400 000 сомов.

После составления соответствующих документов задержанный и груз были переданы сотрудникам территориальных подразделений ГТС и ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства.